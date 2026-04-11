中國宇樹機器人百米跑10秒 逼近「飛人」博爾特

宇樹科技11日宣布旗下H1機器人奔跑速度已達到每秒10米。(視頻截圖)

宇樹科技11日宣布，旗下H1機器人再次刷新人形機器人百米測試奔跑速度的世界紀錄，已達到每秒10米的速度，引發廣泛關注。

快科技報導，2026 北京亦莊人形機器人半程馬拉松開賽在即，宇樹科技11日宣布旗下H1機器人在最新的測試中，實測峰值速度已達到每秒10米，刷新世界紀錄。對比人類極限，牙買加短跑飛人博爾特(Usain Bolt)保持的人類百米巔峰速度為9.58 秒，對應峰值速度約每秒10.44米，機器人已經幾乎逼近人類巔峰水平。

根據測試視頻顯示，這款機器人腿長合計0.8米，測試體重約62公斤。不過畫面裡的H1機器人並未配備頭部與軀幹外殼，只有裸露的機械結構，這一點也讓網友調侃 ，「沒頭看著有點嚇人」。

據報導，宇樹科技官方信息指出，H1機器人身高約180公分、體重47公斤，曾在2025年8月以每秒3.3米的速度創下人形機器人速度紀錄；H1-2機器人身高約178公分、體重約70公斤。

此前，宇樹科技執行長王興興在2026 亞布力論壇年會上就曾表示，預計2026年年中，人形機器人的百米衝刺速度有望跑進10秒，比博爾特更快。