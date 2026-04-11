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全紅嬋慘遭霸凌 282人群組狂罵 官方出手卻被罵翻

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全紅嬋慘遭霸凌 282人群組狂罵 官方出手卻被罵翻

記者陳穎／即時報導
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全紅嬋是中國金牌跳水冠軍，現在開始發育竟被霸凌。（取材自微博）
全紅嬋是中國金牌跳水冠軍，現在開始發育竟被霸凌。（取材自微博）

中國跳水奧運金牌得主全紅嬋，近日驚爆遭遇大規模網路霸凌，引發外界譁然。網路上流出多張截圖，顯示一個規模達數百人的微信群組中，竟有人惡意造謠她從事性交易等不實內容。中國官方於10日公布調查結果，指出一名31歲男子因建立該群組並散布侮辱言論，已遭警方行政拘留10日並處以罰款。不過處分一出，引來不少網友質疑懲罰過輕，直批「高高舉起，輕輕放下」，認為群內其他成員也應一併追責，而相關討論留言隨後也迅速被刪除。

該微信私密群組名為「水花征服者聯盟」，成員多達282人。先前有網友爆料，群內不僅出現陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、龍道一、楊健等跳水名將名字，甚至還包括央視體育記者與國際裁判。更誇張的是，群組在2025年底竟訂下規則，明文寫著「禁止人身攻擊（除了全紅嬋）」，甚至允許成員對她進行惡意辱罵。

群內長期充斥各種針對全紅嬋的侮辱性綽號與攻擊言論，例如「胖金蟾」、「全肥豬」等不堪字眼。隨著事件在網路上持續發酵，當局已於4月6日緊急解散該群組，並全面封鎖相關討論。事實上，全紅嬋過去就曾在受訪時坦言，為了控制體重每天僅吃一餐，甚至一度萌生退役念頭，談及壓力時還忍不住落淚。

中國警方10日晚間發布通報指出，廣州越秀警方接獲報案後展開調查，確認徐姓男子（31歲）在其創立的微信群中，多次更換暱稱並發表針對廣東省二沙體育訓練中心一名運動員的侮辱性言論，造成不良社會影響。目前已依法對其處以行政拘留10日及罰款，並表示對群內其他涉事人員也將持續依法處理。

奧運 微信 全紅嬋

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