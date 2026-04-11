甘肅種樹活動變調 女志願者被「選妃」 深夜接騷擾電話

「請到民勤種棵樹」公益活動志願者中，女性占比超過六成。（取材自封面新聞）

2026年清明期間，甘肅 民勤「請到民勤種棵樹」公益活動爆出不和諧一幕：多名懷揣善意奔赴沙漠的女性志願者，在群聊及社交平台上，遭到部分男性參與者的惡意「凝視」與物化調侃。事件一經曝光，瞬間引發全網憤怒，網友紛紛譴責這種玷汙公益、踐踏善意的行為。

易覽甘肅報導，這場輿論風波的導火線，是多份志願者群聊截圖的曝光。截圖中，部分男性參與者的不當言行暴露無遺 ，將這場嚴肅的公益行動，硬生生變成了一場低俗的 「搭訕秀」。

社交群聊裡，有人公然宣稱 「全是妹子」。（取材自微博）

群聊裡，有人公然宣稱 「全是妹子，明年必須來」，對著志願者集體合照逐一點評、品頭論足，言語低俗；更有甚者專門整理所謂 「辨認女生技巧」 在群內傳播，把無私奉獻的女志願者當作隨意調侃的對象，甚至說出 「我全都要」、「選妃」 等不堪入耳的言論。

更讓人憤怒的是，這種惡意並未止步於網絡，而是直接延伸到線下。有女孩深夜接到陌生騷擾電話，對方反覆追問其行程、打探個人隱私，語氣令人不適；有人乘車時被陌生男性刻意搭訕，言語間充滿不當暗示；更惡劣的是，部分男性參與者竟直接蹲守在志願者住宿周邊，甚至尾隨女生至住處樓下，讓女生們嚇得不敢單獨出門、不敢隨意回應。

民勤地處兩大沙漠夾縫之中，是全國防沙治沙的核心陣地，曾一度面臨著嚴峻的生態危機。「請到民勤種棵樹」公益活動發起後，無數年輕人被公益治沙的初心打動，自發報名、自費往返，奔赴這片荒漠，用雙手為大地播撒綠色希望。

在這群可愛的志願者中，女性占比超過六成。她們大多是年輕女孩，為了治沙，褪去精緻妝容、換上樸素工裝，在風沙肆虐的惡劣環境裡，日復一日地挖坑、栽苗、澆水，雙手磨出了血泡，臉頰被風吹得乾裂，卻始終毫無怨言。

「自費千里來種樹，頂著風沙揮汗如雨，最後換來的不是尊重，而是被盯著、被調侃、被騷擾」，有女生直言：「再也不敢去民勤種樹了。」

民勤植樹公益活動中的這起醜聞曝光後，迅速引發網絡熱議，相關話題火速衝上熱搜，超千萬網友參與討論，憤怒與譴責成為輿論主流。

超過46%的網友痛斥 「物化女性」，近25%的聲量強調 「必須尊重女性的善意」。大家認為，把志願者當 「商品」 挑選，把治沙壯舉扭曲成低俗現場，不僅傷害女性，也玷汙公益的純粹性。同時也有16%的網友呼籲官方加強活動安保，完善管理機制，別讓惡意破壞公益氛圍。

事件發酵後，活動主辦方及相關負責單位迅速作出回應，提醒參與志願者，若遇到騷擾需立即上報，同時緊急採取安保措施，增設執勤力量，全力保障志願者的人身安全。

但網友們的訴求遠不止於此：大家強烈要求追查涉事人員，依法依規予以嚴肅懲戒。