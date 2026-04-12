台人在寧波搭電梯一習慣改不掉 意外交到朋友被讚熱心

台灣人多習慣主動協助按電梯按鈕。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

兩岸人民文化大不同，一名在寧波工作的台灣網友「台客愛吃年糕滷肉飯」近日於小紅書 分享自身生活習慣，因長期在電梯內主動幫他人按樓層、提醒進出，被形容為「電梯小助理」，意外在辦公大樓內建立人際關係，也引發網友對兩岸日常互動文化差異的熱烈討論。

發文網友表示，自己每天通勤搭乘擁擠電梯時，習慣主動詢問他人樓層並協助按鍵，甚至幫忙按開門鍵、提醒乘客下樓，這個習慣在台灣早已養成，從未覺得特別。然而到寧波後，他觀察到當地多數人傾向各自按樓層、較少主動互動，讓他一度覺得自己的行為顯得突兀。

不過隨著時間推移，這樣的「熱情舉動」反而成為破冰契機。他說，同棟辦公樓的其他公司員工逐漸認識他，有人會主動請他幫忙按樓層，甚至在電梯內閒聊，得知他來自台灣後更開啟話題，讓他意外在異地結交朋友。

貼文曝光後吸引逾千則留言，不少網友認為此舉「很暖」、「會讓人印象深刻」，甚至笑稱整棟樓可能都在討論「有個很熱心的台灣人」。也有網友分享自身經驗，表示在電梯擁擠或他人不便時，確實會主動幫忙按樓層，但平時較少主動詢問，以避免打擾他人。

另一方面，也有部分聲音指出，大陸多數人對電梯互動較重視效率與「邊界感」，通常由需要幫助的人主動開口請求，而非由他人主動詢問。部分網友坦言，過於熱情的互動可能讓人感到壓力，尤其對性格內向者而言，「電梯社交」並非必要。

此外，亦有觀點認為這反映文化與成長背景差異。有網友提到台灣在日常禮節上較為主動，而大陸部分地區則偏向含蓄與自我處理事務；也有人指出，不同城市間差異同樣存在，例如廣東等地相對較常見類似互動。