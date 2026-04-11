啥情況？山東高校3女生牽著黃牛在校園奔跑 校方回應

山東畜牧獸醫職業學院三名女生牽著黃牛在校園裡奔跑（取材自大風新聞）

網上近日傳播著幾名山東濰坊市的山東畜牧獸醫職業學院女生牽著黃牛在校園裡奔跑的視頻，引發關注。

大風新聞報導，一段18秒視頻顯示，寬闊整潔的校園裡，三名穿著「白大褂」的女生牽著三頭黃牛在人群中奔跑，她們小跑一會兒後，其中一名女生牽著一頭黃牛，讓在路邊吃草。視頻中，三頭黃牛看上去有些偏瘦。

山東畜牧獸醫職業學院一名女生牽著一頭黃牛，讓牠在路邊吃草。（取材自大風新聞）

該段視頻引來逾7000條評論，有些網友的論評顯得十分有趣，「咱這學校門票什麼價位？」、「騎上去不行嗎？」、「咋把牛養得這麼苗條了？」還有網友稱，「這個學校沒吹牛，還真有牛讓學生實踐」、「為什麼我們學校不讓養，好想放牛」。

山東畜牧獸醫職業學院辦公室一名工作人員稱，他們是拿牛做具體的科學研究，主要是供師生研究和學習之用，有時會有學生牽著牛或馬在校園裡走。至於學生在校學習期間是否有親自養牛或養馬的學習任務，該工作人員稱具體要問相關系科的教學計畫。

該學院動科系相關工作人員表示，他們主要採取理論加實踐的教學形式，學生在市區校園裡主要學習理論，先學基礎課，學習動物的身體構造、解剖等，學校有動物房，有專門的老師照料牛、馬等牲畜，學生可以在校內看一些真實動物，在此期間他們不會親自飼養牲畜，當課上到某個章節時，要去動物房裡親自操作一些具體內容，「我們學校裡面還有馬場，有些課要在馬場去上。」

「我們在另一個校區有牛、馬、雞等實驗動物，有時會讓學生親自參與養殖。」該工作人員稱，養殖課程和養殖實習時要去養殖場，畢業前夕實習時會去養殖場或到實踐基地甚至合作企業親自養殖，他們有半年左右的養殖體驗。