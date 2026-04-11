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北京足賽爆「讓榜首」鬧劇 狂轟自家球門 曝奇葩原因

中國新聞組／北京11日電
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「東城體校16橙」與「踢球者蘭」在比賽中展開「烏龍球大戰」。（視頻截圖）
「東城體校16橙」與「踢球者蘭」在比賽中展開「烏龍球大戰」。（視頻截圖）

2026年第五屆中國青少年足球聯賽北京賽區男子U10組，近日爆出嚴重虛假比賽事件。澎拜新聞網報導，通報顯示，「東城體校16橙」與「踢球者蘭」在比賽中心照不宣互射烏龍，門將故意放水，行徑荒唐。

消息一出，輿論嘩然。不到十歲的孩子，為何要把球踢進自家門？因兩隊賽前都已提前出線，根據賽程，獲勝一方將在淘汰賽中遭遇實力更強的對手。於是，雙方教練竟不約而同選擇了「主動輸球」，現場的裁判與比賽監督也未及時制止這種明顯違反體育道德的行為，任由鬧劇延續。

據報導，比賽發生在4月4日，在小組賽第3輪，「東城體校16橙」隊與「踢球者蘭」隊上演榜首之戰，雙方3：3打和，最終「踢球者蘭」隊以小組首名出線。但比賽中，雙方出現明顯「讓榜首」行為，下半場「踢球者蘭」隊連續射入己方球門3球，「東城體校16橙」隊及後也連續射入己方球門2球。

令人震驚的是，雙方守門員在球員互射本方球門時，均袖手旁觀，未作任何撲救阻攔。據悉，雙方此舉是為了避免以首名出線，涉嫌選擇淘汰賽對手而進行的「讓榜首」策略。

不過，兩隊之所以挖空心思要輸球，本屆奇葩賽制也是重要原因。小組第一在出線之後，1/16決賽要踢D組實力強大的「遠晟」。即便贏球，接下來依然繼續踢晉級的小組第一。

而小組第二在晉級後，將對陣D組第2的「金頂街小學」。這支球隊實力孱弱，無論是「東城體校16橙」與「踢球者蘭」都可以輕鬆拿捏。在1/8決賽中，勝者依然踢小組第二，直到1/4決賽才會遇到其他小組的第一。

換句話說，排名小組第二比排名小組第一的待遇好太多，所以兩隊才會做出狂轟自家球門的驚人之舉。

不合理的賽制設計、形同虛設的現場監督、扭曲錯置的體育價值觀，三者交織，最後釀成了這場本不該發生的鬧劇。

事發後，中國足協與北京市體育局迅速成立聯合調查組，對涉事領隊和教練予以「禁足」處罰。4月9日，北京市足協發布處罰措施，取消涉事球隊比賽資格，雙方領隊和主教練禁止參加北京市足球活動一年。4月10日，北京市足協升級處罰措施，對兩隊領隊主教練追加終身禁足處罰。另外，北京市體育局與中國足協成立聯合調查組，嚴查此次虛假比賽事件。

「東城體校16橙」與「踢球者蘭」在比賽中展開「烏龍球大戰」。（視頻截圖）
「東城體校16橙」與「踢球者蘭」在比賽中展開「烏龍球大戰」。（視頻截圖）

有球隊教練不滿，向裁判申訴。（視頻截圖）
有球隊教練不滿，向裁判申訴。（視頻截圖）

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