我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「空軍二號」飛抵巴基斯坦 美伊展開關鍵談判

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

官方通報：31歲男子創微信群網暴全紅嬋 行拘10天

中國新聞組╱北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
全紅嬋談自己的經歷。(取材自新民周刊)
全紅嬋談自己的經歷。(取材自新民周刊)

中國奧運金牌跳水好手全紅嬋長期遭網暴，引發社會憤慨後，中國公安部網安局10日通報，一名31歲男子創建跳水「飯圈」微信群，多次在群內發表侮辱性言論，惡意拉踩引戰，已對他作出行政拘留10天並處罰款，並對群內其他相關行為人員作出處理。

中國公安部網絡安全保衛局10日晚間通報全紅嬋遭網暴事件，徐某（男，31歲）創建跳水「飯圈」微信群，拉業內人士及粉絲入群，不斷變換暱稱，多次在群內發表針對全紅嬋的侮辱性言論，惡意拉踩引戰，造成惡劣影響。

通報說，目前，公安機關已對徐某依法作出行政拘留10日並處罰款的處罰，並對群內其他相關行為人員依法作出處理。

全紅嬋是中國奧運史上最年輕的三金得主，但在光環背後，她3月底在「人物」受訪時，談到體重問題和遭到網暴時哽咽落淚，還懇求「不要再罵我了」。

網傳一個名為「水花征服者聯盟」的微信群，長期針對全紅嬋惡意辱罵，群組成員疑似包含全紅嬋的國家隊隊友、跳水專項記者及裁判等業內人士，但這些資訊迄今未得到官方證實或相關人員澄清。

令人警惕的是，這場風波不是一場簡單的外部攻擊，而是有組織、甚至可能涉及所謂「內部人士」的身影。中國乒協主席王勵勤在今年全國兩會期間接受採訪時曾指出，畸形的體育飯圈亂象危害很大，損害了體育形象，歪曲了體育精神，倘若行業內部不是相互扶持、共同進步，而是充斥著嫉妒、拉踩甚至有組織地借助網暴打擊運動員，體育精神的根基何在？競技體育的尊嚴何在？

奧運 微信 全紅嬋

上一則

孫楊官宣已有孩子 妻護夫：他不是媽寶 更多是孝順

下一則

死哪訛哪？ 騎友抄近路摔車亡 家屬向地方索賠惹群嘲

延伸閱讀

全紅嬋遭網暴案破了…31歲男被拘留10日 並處罰款

全紅嬋遭網暴案破了…31歲男被拘留10日 並處罰款
「空白劇本」掀波…短劇男神陳添祥道歉 籲別網暴工作人員

「空白劇本」掀波…短劇男神陳添祥道歉 籲別網暴工作人員
造謠「做雞」…全紅嬋遭網暴 282人微信群罵3年 陳芋汐疑在內

造謠「做雞」…全紅嬋遭網暴 282人微信群罵3年 陳芋汐疑在內
全紅嬋遭網暴群組充斥難聽綽號 奪金拍檔陳芋汐被指也在內

全紅嬋遭網暴群組充斥難聽綽號 奪金拍檔陳芋汐被指也在內

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

2026-04-07 20:58

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥