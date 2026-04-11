官方通報：31歲男子創微信群網暴全紅嬋 行拘10天

全紅嬋談自己的經歷。(取材自新民周刊)

中國奧運 金牌跳水好手全紅嬋 長期遭網暴，引發社會憤慨後，中國公安部網安局10日通報，一名31歲男子創建跳水「飯圈」微信 群，多次在群內發表侮辱性言論，惡意拉踩引戰，已對他作出行政拘留10天並處罰款，並對群內其他相關行為人員作出處理。

中國公安部網絡安全保衛局10日晚間通報全紅嬋遭網暴事件，徐某（男，31歲）創建跳水「飯圈」微信群，拉業內人士及粉絲入群，不斷變換暱稱，多次在群內發表針對全紅嬋的侮辱性言論，惡意拉踩引戰，造成惡劣影響。

通報說，目前，公安機關已對徐某依法作出行政拘留10日並處罰款的處罰，並對群內其他相關行為人員依法作出處理。

全紅嬋是中國奧運史上最年輕的三金得主，但在光環背後，她3月底在「人物」受訪時，談到體重問題和遭到網暴時哽咽落淚，還懇求「不要再罵我了」。

網傳一個名為「水花征服者聯盟」的微信群，長期針對全紅嬋惡意辱罵，群組成員疑似包含全紅嬋的國家隊隊友、跳水專項記者及裁判等業內人士，但這些資訊迄今未得到官方證實或相關人員澄清。

令人警惕的是，這場風波不是一場簡單的外部攻擊，而是有組織、甚至可能涉及所謂「內部人士」的身影。中國乒協主席王勵勤在今年全國兩會期間接受採訪時曾指出，畸形的體育飯圈亂象危害很大，損害了體育形象，歪曲了體育精神，倘若行業內部不是相互扶持、共同進步，而是充斥著嫉妒、拉踩甚至有組織地借助網暴打擊運動員，體育精神的根基何在？競技體育的尊嚴何在？