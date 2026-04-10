「空白劇本」掀波…短劇男神陳添祥道歉 籲別網暴工作人員

大陸短劇男星陳添祥近日捲入「空白劇本」與造型爭議，出面道歉，並呼籲粉絲「不要惡意攻擊辱駡他人」。(取材自微博)

23歲大陸短劇男星陳添祥近日捲入「空白劇本」與造型爭議，起因於他2月直播中提到「劇本裡有個問號」，卻被部分網友誤解為編劇交付空白劇本，導致相關人員遭網路攻擊。事件延燒後，他於4月9日發表長文道歉，並呼籲粉絲理性發言，停止對工作人員的攻擊。

綜合各媒體報導指出，陳添祥在文中首先向編劇宇航致歉，說明所謂「問號」其實是創作中的留白設計，用於增加角色詮釋空間與表演彈性，卻被外界曲解為劇本缺漏甚至刪減戲分。他表示，由於自己進組時間因素，劇本已是編劇盡力調整的結果，與對方態度無關，「對此我深表歉意」，並強調未來會更加謹慎發言，也希望外界不要盲目跟風傳播不實說法。

除了編劇，與他長期合作的造型師會會及團隊也成為粉絲攻擊對象。陳添祥提到，自短劇「琬寧」合作以來，雙方在造型定妝過程中均透過溝通即時調整，他作為演員不追求固定風格，而是尊重角色設定並嘗試創新。他為未能妥善引導粉絲言論致歉，「對不起給您的工作和生活帶來困擾」，並強調自己不接受「受害者」人設，稱公司與團隊對他並無不公待遇，呼籲外界勿刻意製造對立。

此次風波除「空白劇本」誤解，也包含部分粉絲對其造型不滿，擴大到攻擊相關工作人員。陳添祥在道歉文中重申，審美本就因人而異，可以表達喜好差異，但不應演變為辱罵與網路暴力。他強調，「每個人喜好不同，可以說風格不是你喜歡的，但不要惡意攻擊辱駡他人，至少在我眼裡，我尊重並認可我合作過的每一位老師。」

陳添祥坦言過去對粉絲極端言論的嚴重性認識不足，導致表態不夠明確，如今選擇正面回應。他向粉絲喊話「不要讓自己的言行變成刺向他人的匕首」，並指出「這個行業裡沒有人是獨行俠」，呼籲支持者將焦點放在作品與演員本身，以理性與尊重取代攻擊與對立。