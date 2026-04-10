眼前錢塘江 耳邊卻有廣場舞低音炮 杭州20樓房業主破防

遊步道上的廣場舞方陣。(取材自潮新聞)

杭州景江城市花園小區一名住戶王女士（化姓）近日反映，位於錢塘江畔的廣場舞音樂聲過大，長期影響生活品質。她表示，每晚約7時20分至8時40分，對岸廣場舞音響持續播放，形成「立體聲環繞」，即使關窗仍能清楚聽見，令她與家人難以休息與學習。

綜合環球網、潮新聞報導，該處廣場舞活動已存在多年，但自錢江三橋於2025年11月拆除改造後，周邊車流減少，使音樂聲顯得更加「尖銳明顯」。王女士提到，「他們經常會播放一些節奏快的舞曲，老遠就能聽到低音炮轟鳴，一晚上都持續不斷，還不時有人喊叫的聲音，震耳欲聾，真的很煩。」

王女士表示，兒子周末返家時常被干擾無法專心學習，她雖理解民眾跳舞需求，但認為不應影響他人生活。部分鄰居也證實近月噪音變大，但也有人認為影響有限，感受存在差異。

報導指出，在王女士家中開窗狀態下，使用多款分貝App測得最大音量介於73至79.9分貝之間，已超過交通幹線區域（第4類聲環境功能區）晝間70分貝的標準；平均值亦高於一般住宅混合區（第2類）標準。關窗後，音量則降至55分貝以下。測試顯示，音量受車流量與音樂節奏影響，也與樓層高度相關，一樓幾乎聽不到聲音。

記者實地前往江邊遊步道，發現約四、五十人組成的廣場舞團體，使用大型音響播放音樂並集體舞動，播放樂的位置距離王女士家的直線位置約三四百公尺，正好在錢江三橋另一側的江邊公園內，現場測得平均音量超過80分貝，明顯高於標準。領隊表示，該團體長期在此活動，認為老年人也需要運動與社交空間。

當地物業、街道與警方已到場了解情況，廣場舞團體對造成噪音表示歉意，並承諾將降低音量、適度調整活動方式。相關單位也呼籲，居民與活動參與者應彼此體諒，在維護生活品質與公共活動之間取得平衡。