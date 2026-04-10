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放棄了…陝西800斤黃牛掉7米洞 十幾人拉不回 第4天牛亡

中國新聞組／即時報導
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多人參與施救。(視頻截圖)
多人參與施救。(視頻截圖)

陝西榆林清澗縣近日發生一起意外事件，一頭重約800斤的黃牛在山坡放牧時不慎掉入黃土高原坑洞，村民連日組織救援仍未成功。牛主人劉先生4月9日向媒體表示，該牛已確認死亡，考量現場風險後已決定放棄救援，事件引發外界關注當地地形安全問題。

據極目新聞報導，事件發生於清澗縣下廿里鋪鎮玉瓦塬村。4月4日當天，劉先生的親屬在山上放牛時，牛隻在洞口附近吃草，不慎踩空跌入坑洞。目擊者賀先生指出，「洞口正在山坡上，那個洞雖然不是很深，但是裡面有個拐彎，從洞口是看不見牛的。」據了解，坑洞深度約7公尺，內部空間狹窄，導致救援難度很高。

事故發生後，村民於5日組織十餘人進行首次救援，嘗試以繩索綁住牛隻拉出，但因重量過大，十幾個人都拉不出來。6日相關畫面曝光後引發關注，7日村民進一步向消防單位求助，救援人員到場評估後，認為風險較高且操作困難，建議停止行動。

8日當天，賀先生他們再次組織人手，準備了鋼管和吊鏈，計劃將牛吊起來，但由於當天下雨，山坡路滑不安全，最後放棄。賀先生說，7日當天牛還活著，但8日他們下洞時，發現牛已經死了。

牛主人劉先生透露，該頭公牛飼養近3年，體重約七八百斤，市價約1.4萬元人民幣（約2049美元），為家中25頭牛之一，是重要經濟來源。當地村幹部指出，黃土高原地區因雨水沖刷，山體易形成類似坑洞，牛隻體型較大，較易發生踩空跌落情況，相較之下羊隻較少出現類似意外。考量持續救援恐危及人員安全，相關人員最終決定放棄施救。

掉入洞底的牛。(視頻截圖)
掉入洞底的牛。(視頻截圖)

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