康師傅綠茶再來1瓶？ 中獎網友周遊各門店處處「碰壁」

圖為參加活動的康師傅綠茶。（取材自揚子晚報）

多地網友近日在社交平台發帖反映，稱康師傅綠茶「再來一瓶」無法在門店兌換。網友處處「碰壁」，「問了門店，也問了官方客服，到現在都沒有一個明確的說法。」

紫牛新聞報導，有網友發帖吐槽稱，中了康師傅綠茶再來一瓶，七天之內必須兌換，看了一下周圍可兌換門店還挺多，後來就隨便找了一家近的兌換點，結果人家說不知道有這個活動，讓去另外一家。轉了一圈去了好幾家，每家都有藉口，什麼自家沒有綠茶，什麼業務員沒說等等。「從小程序上看周邊兌換點不少，但都是擺設，各種理由不讓兌換。」

還有網友稱，前段時間在昆明買了一瓶中獎了，一路從昆明兌獎兌到撫仙湖，然後到澄江，又兌到昆陽，再兌回成都，這都到了樂山，還是沒有成功。

一名浙江網友表示，網上發帖反映此事後，康師傅那邊曾私信說會有工作人員回訪了解，可到4月9日，自己沒接到任何電話。該網友稱，以前「再來一瓶」一個瓶蓋可以直接兌換，現在還要掃碼兌換，關鍵是還兌換不了。

針對兌換不了的問題，有網友稱，商家必須要聯繫供貨商開通才能兌換，不開通就兌換不了，現在開通兌換這個的商家特別少。「我終於換到了，沒有在可兌換店鋪裡反而可以換，這波操作真搞不懂了！」還有網友說。

在「康師傅暢飲社」小程序上，該活動是從3月1日至9月30日。按照活動規則，消費者每成功掃描一個瓶蓋內二維碼後有機會抽取以下獎品之一：500ml康師傅綠茶「再來1瓶」兌換券或1L康師傅綠茶「再來1瓶」兌換券。活動期間獲獎者需在獲獎起168小時（7天）獎品有效期內，在活動頁面中查詢附近可兌換門店，至門店線下兌換相應產品1瓶。