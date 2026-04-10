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「沉默的榮耀」原型…吳石將軍福州故居 成國安教育基地

記者賴錦宏／綜合報導
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吳石的福州故居，被指定為「全國國家安全教育基地」。（新華社）
吳石的福州故居，被指定為「全國國家安全教育基地」。（新華社）

諜戰電視劇「沉默的榮耀」去年熱播，潛伏在台灣，後被發現而槍斃的「共諜」男主角吳石將軍的事跡引起關注。新華社報導，在第11個全民國家安全教育日（15日）前夕，吳石故居「全國國家安全教育基地」命名授牌活動在福建福州舉行。

據報導，吳石故居為清代合院式民房，占地946平方米，為吳石出生、成長、思想養成所在地，內部陳列「憑將一掬丹心在—吳石生平事蹟展」。展覽依託古厝「兩進兩廊」的傳統格局，融合實物展陳、圖文展板、數位交互等多元形式，清晰勾勒出吳石將軍的人生軌跡。

據公開資料，吳石原名萃文，字虞薰，號湛然，中華民國陸軍中將、中共地下黨成員、共產黨潛伏國民政府間諜、台灣白色恐怖時期受難者，福建省福州府閩縣人，保定軍校第三期炮兵科，曾任中華民國國防部參謀次長、國防部史料局局長、第16集團軍副總司令。因為向共產黨洩漏大量情報，於1950年因叛國罪在台灣遭到處死，1973年被中共追認為革命烈士。

2013年10月，北京西山國家森林公園無名英雄廣場建成並對外開放，正前方自南至北依次豎立陳寶倉、朱楓、吳石、聶曦四人的雕像。

2024年，白色恐怖景美紀念園區人權紀念碑名單上的吳石遭到移除。

2026年3月13日，吳石被中國評為2025年感動福建人物評選活動「特别致敬人物」。

報導稱，該基地是國家安全部命名的第25個，也是福建省第2個全國國家安全教育基地。此次舉辦活動，讓該百年古厝煥發出新的時代光彩，成為「連接歷史與現實的生動課堂」，為加強新時代國家安全宣傳教育、提升全民國家安全意識「提供精神滋養和歷史鏡鑑」。

中共 共產黨 中華民國

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