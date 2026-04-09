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找到新工作了…211畢業當保全惹議被炒 他改穿保全服直播

中國新聞組／北京9日電
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熊先生穿著保全服直播，坦言大部分家長都能理解他曾在低谷期當保全的經歷，覺得真實、...
熊先生穿著保全服直播，坦言大部分家長都能理解他曾在低谷期當保全的經歷，覺得真實、接地氣。（取材自微博）

一名「211高校」武漢理工大學畢業生因當保全被母校約談，引發廣泛關注。事後，當事人熊先生身陷「借母校引流」爭議，被物業公司開除，經過近兩個月的求職已找到新工作，成為一名教育規畫師。在直播間，熊先生穿著保全服直播，坦言大部分家長都能理解他曾在低谷期當保全的經歷，覺得真實、接地氣。

大河報報導，41歲的熊先生1月29日時表示，最初提及畢業院校，的確是想營造一個形象反差、記憶點，希望藉助母校的名氣給自己帶來一些流量，但掀起如此大爭議讓他始料未及。他說，自己主觀上絕對沒有抹黑母校的意思，爭議中他嘗試直播，網友的整體回饋比較正面。

先生強調，他的個人經驗並不能反映武漢理工大學的教育程度。自己在大學學的是材料學，畢業後並沒有從事本專業工作。個人不同階段的職涯發展如何，跟學校的培養關係不大，更取決於自身選擇。

熊先生稱，他大學時的同班同學，很多人畢業就拿到了500強企業offer，如今不少人已成為中高層、技術骨幹，收入可觀。

熊先生介紹稱，新工作來自北京的一家教育機構，該機構創始人關注到他後，認為其求學、創業、工作背景，以及在互聯網上分享「避坑指南」的經歷，與該公司「升學規畫、避坑輔導」的業務相契合。打算將其作為一個導師IP重點培養，並為其配備了專業的營運團隊。

目前，熊先生已在該機構武漢分公司入職，並正在適應專業的直播節奏。熊先生提供的直播回放影片顯示，直播時，他穿著保全服作為個人特色，並有一名助播陪同。

熊先生稱，自己作為從村裡走出來的第一個大學生，深知一般孩子對於未來選擇規畫上的不易。早年間，他就對身邊晚輩有過未來、升學等方面的指導和建議，加之自己對這份事業的熱愛，他對這份新工作充滿信心。

「211高校」武漢理工大學畢業生熊先生因當保全被母校約談，引發廣泛關注。（取材自...
「211高校」武漢理工大學畢業生熊先生因當保全被母校約談，引發廣泛關注。（取材自微博）

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