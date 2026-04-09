「靈感來自騎行經歷」張雪機車LOGO花40萬 網指涉抄襲

張雪機車的LOGO被指控抄襲。（取材自極目新聞）

張雪機車在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙 站中量級比賽中兩連冠，一舉成為焦點，卻也引來爭議。近日有網友在社交平台發文，指出張雪機車的品牌LOGO疑似抄襲，與其他既有LOGO「在圖形結構、線條走向、整體造型上幾乎一致」、「相似度極高」。設計公司則回應「沒有抄襲」，並強調設計沒有參考，創作時沒有辦法排查全球LOGO，引發網友熱烈討論。

綜合極目新聞、三言科技報導，據了解，張雪機車品牌設計全案為杭州巴頓品牌設計操刀，設計理念是商標以張雪首字母ZX為核心，用利落幾何線條重構，以凌厲斜切造型傳遞賽道速度感，彰顯機車運動的激情與專業。該公司的客戶還包括香飄飄、古茗、CoCo都可、街電等。

張雪曾在公開場合多次介紹過這款LOGO的來源。他表示，LOGO靈感來自自身騎行經歷，以風與自由為核心創意，線條融入騎行記憶，還加入了自己名字中「雪」的相關元素，屬於獨立設計；並透露從視覺到店面形象等，共花費40萬元（人民幣，約5.8萬美元）。

但有網友指出，張雪機車的LOGO涉嫌抄襲，與土耳其橡膠公司ZETA、台灣中樂國際等多家公司LOGO極為相似，「幾何造型、線條走向都很像」，僅在細節處存在小幅改動，質疑該LOGO涉嫌抄襲。

對此，巴頓品牌設計回應，沒有聽說抄襲，設計沒有參考，創作時沒有辦法排查全球LOGO，並表示會透過官方渠道進行回應。

其他網友對此事紛紛表示看法，有人認為張雪機車人紅是非多，「一火了就各種眼紅」、「不能因為形似，就一定是抄襲」；但也有人直言「和土耳其那家公司比還勉強可以說有點區別，因為人家那家還是帶有立體感，和寶島的那家來說，就是一模一樣」。