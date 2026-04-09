寧夏56歲司機突發病 用生命最後5秒煞車 懸崖邊保住45人命

周岐紅在駕駛中突感不適，左手仍緊緊握住方向盤。（視頻截圖）

近日，京藏高速公路發生一起生死一瞬間的驚險故事，一名司機周岐紅在駕駛時突發疾病，車邊是2米多深的溝壕，周岐紅忍著劇痛踩下煞車，用生命最後的5秒鐘保住了車上45人的性命，自己卻不幸離世。車內的記錄儀拍下了事發時的揪心一幕，網友們紛紛表示哀悼：「善良的人，一路走好」、「建議追授榮譽稱號」。

綜合銀川新聞網、紅星新聞報導，周岐紅今年56歲，是寧夏吳忠市同心縣的客車司機，已有30年駕齡。4月6日上午，周岐紅駕車搭載了45名乘客，都是當地務工人員，要從同心縣出發，一起去興仁鎮種瓜苗，下午4點左右再乘車回來。

從車內記錄儀的畫面可看到，早上7時4分8秒，客運車正行駛在京藏高速中寧縣境內時，周岐紅疑似感覺身體不適，用力攥緊了左拳，隨後立即收回左手，用雙手握住方向盤。7時4分28秒，他的右手又放離了方向盤，身體猛向右歪斜了一下，客車失控撞向護欄，車內乘客瞬間陷入慌亂。

在這千鈞一髮的時刻，周岐紅拚盡最後一絲力氣，迅速將方向盤回正，全力猛踩煞車將車輛停下。從突發狀況到車輛停住，他僅用了5秒時間，而在停下的車輛旁邊，是2米多深的溝壕。

在同心縣委宣傳部微信 公眾號「同心發布」的「致敬，周岐紅」一文中，一名乘客回憶，當時大家正準備瞇一會兒，突然感覺車煞住了，「我們跑到師傅跟前，看見他頭一歪就昏迷不醒了，我們特別擔心。大家趕緊打110和120，在醫務人員電話指導下，我們給周師傅做心肺復甦。所有人都在努力，想著他在緊急時刻保護了我們的生命，我們更要護住他的命」。 周岐紅停下車後，整個人癱軟在駕駛座上，失去意識。（視頻截圖）

事件發生後，當地高速交警、120急救人員第一時間趕赴現場。然而，周岐紅經搶救無效，仍不幸離世。

周岐紅的妹妹周女士說，哥哥有30多年的駕齡，是一名經驗豐富的老司機，每次開車出發前和收車後都會仔細檢查車況，保證出行安全。

周女士透露，哥哥周岐紅是家中老大，父親已經去世，母親將近80歲的高齡，哥哥還有三個已經成年的孩子。事發後，嫂子因這突如其來的打擊被一度送醫。目前，周岐紅已經下葬。

在周女士眼中，哥哥平時身體還好，很有孝心，平易近人，是家中的頂梁柱。這一次，哥哥外出再沒能平安回來，卻在人生最後時刻用生命守護了另外45個家庭的頂梁柱。周女士後來聽乘客說，哥哥倒下後，一隻腳還踩在剎車的位置上。