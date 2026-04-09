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造謠「做雞」…全紅嬋遭網暴 282人微信群罵3年 陳芋汐疑在內

中國新聞組／北京9日電
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群組中充滿了對全紅嬋的惡意中傷。（取材自微博）
群組中充滿了對全紅嬋的惡意中傷。（取材自微博）

中國19歲跳水運動員全紅嬋長期遭霸凌，媒體披露一個名為「水花征服者聯盟」的微信群，持續針對全紅嬋辱罵長達三年，造謠她「做雞（從事性產業）」；據報導，該群成員多達282人，群內設明確規則，禁止攻擊其他運動員，全紅嬋除外；群內疑似包含全紅嬋國家隊隊友陳芋汐、陳藝文等人，還有央視記者及國際裁判等。

廣東省二沙體育訓練中心8日發表聲明稱，中心已向公安機關報警，呼籲抵制畸形「飯圈」文化；事情發酵後，涉事微信群4月7日已解散。

綜媒體報導，時間線顯示，該群組在2022年開始運作，今年4月初大量截圖曝光後引發討論。從網路上流出的一系列截圖中可看到，該群組長期對全紅嬋進行惡意攻擊，群規標明「禁止人身攻擊（除了全紅嬋），新群規為可以隨意罵全紅嬋，往死裡罵」，不但公然縱容成員對全紅嬋使用「全母豬」、「全肥豬」等多個侮辱性綽號，聊天內容更出現「全紅嬋在外面做雞」、「私生活混亂」等言論。截至4月7日，相關話題在微博的閱讀量已突破1100萬。

此外，在流出的群組成員名單中，更驚見疑似跳水國家隊隊友陳芋汐、陳藝文等人，網友批評，如果隊友真的在群組內看著這些惡毒言論而不發聲，也等同於霸凌幫兇；但也有人指出，微信暱稱可以隨意修改，在這種充滿黑粉的群組中，很有可能是黑粉故意用陳芋汐等人的姓名和照片反串，試圖挑起選手之間的矛盾。

全紅嬋日前接受《人物》雜誌採訪時，也透露出對遭遇網暴的痛苦，稱「每天都能看到有人說我胖，但我已經要餓爆了，減肥減到我感覺我都快『嘎』了（死了）。我接受不了這麼胖的自己，可是我沒有辦法。」後來，她已經有心理陰影，看到體重秤就特別害怕。她在採訪中也提到，「我希望不要再罵我了，然後不要罵我家裡人，還有不要罵我朋友」。

針對網路霸凌，中國官媒站出來力挺全紅嬋，人民日報直接銳評，飯圈不能成為捧殺的怪圈，明確說網暴無底線，必須抵制，要守護為國拚搏的運動員。4日晚播出的「新聞周刊」中，知名主持人白岩松也為全紅嬋發聲，「我們喜歡妳笑而不是哭，妳不欠我們什麼，接下來健康順利成長，比拿牌更重要」。

群組明確規範可以隨便罵全紅嬋。（取材自微博）
群組明確規範可以隨便罵全紅嬋。（取材自微博）

全紅嬋談自己的經歷。(取材自新民周刊 )
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微博 陳芋汐 全紅嬋

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