我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

全紅嬋遭網暴／畸形飯圈文化 孫穎莎、王楚欽也受害

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國兵乓球選手孫穎莎也曾遭網暴。(新華社)
中國兵乓球選手孫穎莎也曾遭網暴。(新華社)

中國跳水奧運冠軍全紅嬋及其他跳水運動員遭受網絡暴力和惡意攻擊，引發各界關注，也凸顯中國體育圈「飯圈」文化對運動員的傷害。據了解，除了全紅嬋，陳芋汐孫穎莎、王楚欽、樊振東等明星球員，也都從曾遭遇網友謾罵、深挖隱私的瘋狂圍獵、侮辱人格的惡意攻擊。

「飯圈」文化原本源自中國演藝圈，但隨著奧運等熱潮，這股風氣也吹到了體育圈。這些「追星族」不僅親自到賽場上為自己支持的運動員聲援，有的更衍生成「私生飯」，從選手下榻的飯店、到訪的各個景點，甚至選手老家，都能見到這些狂熱粉絲追逐偶像的失控情景。

以全紅嬋為例，2024年9月，她在在澳門銀河酒店遭數百名狂熱粉絲圍堵，事發時全紅嬋穿著便服外出，被群眾認出後遭追逐，粉絲甚至衝進廁所圍堵，導致酒店保安介入才得以脫身，場面一度失控。

中國乒乓名將王楚欽2024年12月從北京出發前往上海參加乒超聯賽時，在機場被粉絲團團圍住懟臉拍，氣炸的他無奈地說：「太誇張了！瘋了都！起來起來，不讓走嗎？」事後更發文稱，堅決抵制「代拍」行為，希望大家能尊重彼此的隱私。

樊振東也遭遇過粉絲送機引混亂、被「私生飯」跟蹤多日甚至非法入侵房間等事件，他曾多次公開表態，不要把飯圈陋習帶進競技體育。

然而，儘管中央多次整治飯圈文化，效果仍有限。這些粉絲不只瘋狂追逐偶像，甚至加大了對「非我族類」運動員的攻擊，即使是同一陣營的選手、教練，也可能成為攻擊對象。中國乒乓球女將孫穎莎的粉絲，就曾多次在賽場上公開辱罵打贏孫穎莎的王曼昱，不但髒話連篇、拿雷射筆照射，還稱想動手打人。

此次網暴全紅嬋的282人群組遭踢爆，官媒再度出面指責機型飯圈文化，強調飯圈不能成為捧殺棒殺的怪圈。法律上對侮辱、誹謗亦訂有相關罰則，但是否能就此一掃歪風，恐怕還需要時間證實。

中國跳水運動員全紅嬋近日首次回應體重上升問題，她說巴黎奧運會後，一度考慮退役。(...
中國跳水運動員全紅嬋近日首次回應體重上升問題，她說巴黎奧運會後，一度考慮退役。(取材自新民周刊 )

陳芋汐 樊振東 孫穎莎

上一則

一葦渡江…苦練15年 貴州00後女展現「獨竹漂」絕技

下一則

就任後首次出訪…越總書記蘇林 傳下周赴中會習近平

延伸閱讀

全紅嬋遭網暴群組充斥難聽綽號 奪金拍檔陳芋汐被指也在內

全紅嬋遭網暴群組充斥難聽綽號 奪金拍檔陳芋汐被指也在內
全紅嬋遭網暴 官媒指這一細節令人「不寒而慄」

全紅嬋遭網暴 官媒指這一細節令人「不寒而慄」
倫敦世乒樊振東自願棄賽？主帥王皓暗諷「沒扛起為國爭光責任」

倫敦世乒樊振東自願棄賽？主帥王皓暗諷「沒扛起為國爭光責任」

全紅嬋遭網暴 廣東二沙體育中心：報警抵制畸形飯圈文化

全紅嬋遭網暴 廣東二沙體育中心：報警抵制畸形飯圈文化

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
73歲大爺植入的陰莖假體長19公分。（取材自讀特新聞）

真愛？武漢73歲大爺植入19公分陰莖假體 小30歲妻全程陪同

2026-04-03 06:30

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相