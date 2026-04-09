全紅嬋遭網暴／畸形飯圈文化 孫穎莎、王楚欽也受害

中國兵乓球選手孫穎莎也曾遭網暴。(新華社)

中國跳水奧運冠軍全紅嬋及其他跳水運動員遭受網絡暴力和惡意攻擊，引發各界關注，也凸顯中國體育圈「飯圈」文化對運動員的傷害。據了解，除了全紅嬋，陳芋汐 、孫穎莎 、王楚欽、樊振東 等明星球員，也都從曾遭遇網友謾罵、深挖隱私的瘋狂圍獵、侮辱人格的惡意攻擊。

「飯圈」文化原本源自中國演藝圈，但隨著奧運等熱潮，這股風氣也吹到了體育圈。這些「追星族」不僅親自到賽場上為自己支持的運動員聲援，有的更衍生成「私生飯」，從選手下榻的飯店、到訪的各個景點，甚至選手老家，都能見到這些狂熱粉絲追逐偶像的失控情景。

以全紅嬋為例，2024年9月，她在在澳門銀河酒店遭數百名狂熱粉絲圍堵，事發時全紅嬋穿著便服外出，被群眾認出後遭追逐，粉絲甚至衝進廁所圍堵，導致酒店保安介入才得以脫身，場面一度失控。

中國乒乓名將王楚欽2024年12月從北京出發前往上海參加乒超聯賽時，在機場被粉絲團團圍住懟臉拍，氣炸的他無奈地說：「太誇張了！瘋了都！起來起來，不讓走嗎？」事後更發文稱，堅決抵制「代拍」行為，希望大家能尊重彼此的隱私。

樊振東也遭遇過粉絲送機引混亂、被「私生飯」跟蹤多日甚至非法入侵房間等事件，他曾多次公開表態，不要把飯圈陋習帶進競技體育。

然而，儘管中央多次整治飯圈文化，效果仍有限。這些粉絲不只瘋狂追逐偶像，甚至加大了對「非我族類」運動員的攻擊，即使是同一陣營的選手、教練，也可能成為攻擊對象。中國乒乓球女將孫穎莎的粉絲，就曾多次在賽場上公開辱罵打贏孫穎莎的王曼昱，不但髒話連篇、拿雷射筆照射，還稱想動手打人。

此次網暴全紅嬋的282人群組遭踢爆，官媒再度出面指責機型飯圈文化，強調飯圈不能成為捧殺棒殺的怪圈。法律上對侮辱、誹謗亦訂有相關罰則，但是否能就此一掃歪風，恐怕還需要時間證實。