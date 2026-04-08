全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅存一隻的斑鱉「蘇蘇」日前結束冬眠醒來。斑鱉是中國家一級重點保護野生動物，被稱為「世界上最孤獨的動物」。「蘇蘇」是從老的蘇州動物園搬過來，目前已經100多歲了。斑鱉是世界上最大的淡水鱉，曾廣泛分布於長江流域和雲南紅河流域，但從2006年開始，紅河流域至今都未發現過斑鱉的幼體和亞成體，目前瀕臨滅絕。

羊城晚報報導，作為世界上最大的淡水鱉，斑鱉曾廣泛棲息於黃河、長江、太湖、錢塘江、紅河，以及越南 的馬江流域等地，但由於一直被認為是其他物種，並沒引起足夠重視，剛確定身分就已開始瀕危。

之前新華社曾報導，蘇州動物園（上方山原址）的這隻斑鱉「蘇蘇」是雄性，此前，曾有讓斑鱉繁衍後代的計畫，例如將長沙動物園的雌性斑鱉「湘湘」與蘇州動物園的這隻雄性斑鱉配對。2008年5月，長沙動物園將「湘湘」送到蘇州，打算讓它們自然交配。

牠們成功交配並產卵，可遺憾的是小斑鱉在孵化初期便死亡。2019年4月，中外專家團隊對這對斑鱉夫婦進行第五次人工授精後，「湘湘」經搶救無效死亡。此後，「蘇蘇」就成了中國發現僅存的一隻斑鱉。

「到蘇州逛動物園，斑鱉是一定要看的。斑鱉是全世界最大的軟殼龜，生存僅留一線，只剩越南還有些許可能，中國或者說長江種群隻剩最後一個個體，是個雄性，就生活在蘇州的上方山森林動物世界（上方山動物園）裡。」科普作家花蝕曾在文章裡如此說道。

古代中國人對斑鱉已經有了一定的認識和記錄，並給這種龐然大物起了一個專門的名字「黿（音同「元」）」。早在3000年前的商朝就有以「黿」為原型鑄造的青銅器，而之後「黿」也頻繁出現在眾多的古籍文獻中。

進入近代，斑鱉的分布區域及種群數量急劇減少，僅在紅河流域和長江流域被發現過。至21世紀，全球斑鱉減少至個位數，成為最瀕危的物種之一。目前，中國境內僅存此一隻，全球已知存活個體僅有兩隻，且兩隻均為雄性。

蘇州上方山動物園裡，中國唯一的一隻斑鱉。（取材自央視網）