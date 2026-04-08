我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱可望逐步取消對伊朗制裁「絕不寬貸」提供武器國家

ICE在紐約逮捕人數增加 遣返減少 倡議團體批盲目執法

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）
斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅存一隻的斑鱉「蘇蘇」日前結束冬眠醒來。斑鱉是中國家一級重點保護野生動物，被稱為「世界上最孤獨的動物」。「蘇蘇」是從老的蘇州動物園搬過來，目前已經100多歲了。斑鱉是世界上最大的淡水鱉，曾廣泛分布於長江流域和雲南紅河流域，但從2006年開始，紅河流域至今都未發現過斑鱉的幼體和亞成體，目前瀕臨滅絕。

羊城晚報報導，作為世界上最大的淡水鱉，斑鱉曾廣泛棲息於黃河、長江、太湖、錢塘江、紅河，以及越南的馬江流域等地，但由於一直被認為是其他物種，並沒引起足夠重視，剛確定身分就已開始瀕危。

之前新華社曾報導，蘇州動物園（上方山原址）的這隻斑鱉「蘇蘇」是雄性，此前，曾有讓斑鱉繁衍後代的計畫，例如將長沙動物園的雌性斑鱉「湘湘」與蘇州動物園的這隻雄性斑鱉配對。2008年5月，長沙動物園將「湘湘」送到蘇州，打算讓它們自然交配。

牠們成功交配並產卵，可遺憾的是小斑鱉在孵化初期便死亡。2019年4月，中外專家團隊對這對斑鱉夫婦進行第五次人工授精後，「湘湘」經搶救無效死亡。此後，「蘇蘇」就成了中國發現僅存的一隻斑鱉。

「到蘇州逛動物園，斑鱉是一定要看的。斑鱉是全世界最大的軟殼龜，生存僅留一線，只剩越南還有些許可能，中國或者說長江種群隻剩最後一個個體，是個雄性，就生活在蘇州的上方山森林動物世界（上方山動物園）裡。」科普作家花蝕曾在文章裡如此說道。

古代中國人對斑鱉已經有了一定的認識和記錄，並給這種龐然大物起了一個專門的名字「黿（音同「元」）」。早在3000年前的商朝就有以「黿」為原型鑄造的青銅器，而之後「黿」也頻繁出現在眾多的古籍文獻中。

進入近代，斑鱉的分布區域及種群數量急劇減少，僅在紅河流域和長江流域被發現過。至21世紀，全球斑鱉減少至個位數，成為最瀕危的物種之一。目前，中國境內僅存此一隻，全球已知存活個體僅有兩隻，且兩隻均為雄性。

蘇州上方山動物園裡，中國唯一的一隻斑鱉。（取材自央視網）
蘇州上方山動物園裡，中國唯一的一隻斑鱉。（取材自央視網）

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自環球網）
斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自環球網）

越南

上一則

廣東暴雨後巨型蝸牛成群出現 有人想帶回家料理 專家急了

下一則

四川海拔4700米雪地有1隻活蚊子 還挺精神…網友熱議

延伸閱讀

一張船票遊半個中國 長江國賓級河輪躺看千里山水

一張船票遊半個中國 長江國賓級河輪躺看千里山水
護蘇州日籍母子遭刺身亡 中國官方公布胡友平救人畫面

護蘇州日籍母子遭刺身亡 中國官方公布胡友平救人畫面

中00後清明祭拜「地下偶像」 曹操墳前放頭痛藥

中00後清明祭拜「地下偶像」 曹操墳前放頭痛藥

行天下14天詩畫長江遊輪之 旅 4/15前免費升艙

行天下14天詩畫長江遊輪之 旅 4/15前免費升艙

熱門新聞

谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
73歲大爺植入的陰莖假體長19公分。（取材自讀特新聞）

真愛？武漢73歲大爺植入19公分陰莖假體 小30歲妻全程陪同

2026-04-03 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
景景在視頻通話中遭毆打。(取材自大象新聞)

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

2026-04-05 07:30

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場