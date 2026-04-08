展現實力？江蘇小區裝電梯只通其中一層 真相令人意外

小區樓棟外加裝一部電梯，卻只通向該樓棟的其中一層。（視頻截圖）

一名江蘇網友日前發布視頻，顯示一個小區樓棟外加裝一部電梯，卻只通向該樓棟的其中一層，引發網友熱議。該網友發布視頻時，還標註文字寫下「這就是實力，住戶個人裝的電梯。」但也有網友表示，這其實是個省錢思路，不用每一層都留通道。該視頻已獲近3.5萬次點讚，被網友2萬多次轉發。

重慶晨報報導，網友發布的視頻顯示，在小區內的一棟居民樓外，立著一部已經建好的電梯，電梯只通向其中一層，空中架設的一條數米長的通道將樓棟與電梯轎廂相連。在視頻評論區，有不少網友對電梯是否通過審批持懷疑態度，也有網友表示加裝一部電梯不如重新換一套電梯房。

江蘇連雲港灌南縣金御名城小區的物業經理表示，這部加裝的電梯實際是由幾戶居民共建，為了省錢沒有每層都設出口通道，樓下的居民可以先乘電梯上樓再走步梯下樓。

金御名城小區物業經理姜先生介紹，該電梯於2025年10月前後建成，不過這並不是一戶居民的專屬電梯，而是由該單元樓的多戶居民共同出資籌建。「這樣建是為了省錢，要是每一層都留通道，一部電梯得花費近50萬（人民幣，下同），但這部電梯只需要20萬，六樓以下的居民乘坐電梯上樓後再走步梯下樓，這樣就不用爬樓了。」

姜先生介紹，該單元樓的一層和二層為商戶，三至六層一共有八戶居民，其中的四、五戶居民出錢加裝的電梯，電梯運行有單獨的電表計費，費用由這幾家居民攤付。

灌南縣自然資源和規畫局的工作人員稱，金御名城加裝的這部電梯屬於個人出資建設，於2025年8月前後通過該局審批，手續合規。