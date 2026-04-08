我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳全紅嬋遭「282人微信群霸凌」訓練中心報警：向畸形飯圈文化說不

川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

展現實力？江蘇小區裝電梯只通其中一層 真相令人意外

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小區樓棟外加裝一部電梯，卻只通向該樓棟的其中一層。（視頻截圖）
小區樓棟外加裝一部電梯，卻只通向該樓棟的其中一層。（視頻截圖）

一名江蘇網友日前發布視頻，顯示一個小區樓棟外加裝一部電梯，卻只通向該樓棟的其中一層，引發網友熱議。該網友發布視頻時，還標註文字寫下「這就是實力，住戶個人裝的電梯。」但也有網友表示，這其實是個省錢思路，不用每一層都留通道。該視頻已獲近3.5萬次點讚，被網友2萬多次轉發。

重慶晨報報導，網友發布的視頻顯示，在小區內的一棟居民樓外，立著一部已經建好的電梯，電梯只通向其中一層，空中架設的一條數米長的通道將樓棟與電梯轎廂相連。在視頻評論區，有不少網友對電梯是否通過審批持懷疑態度，也有網友表示加裝一部電梯不如重新換一套電梯房。

江蘇連雲港灌南縣金御名城小區的物業經理表示，這部加裝的電梯實際是由幾戶居民共建，為了省錢沒有每層都設出口通道，樓下的居民可以先乘電梯上樓再走步梯下樓。

金御名城小區物業經理姜先生介紹，該電梯於2025年10月前後建成，不過這並不是一戶居民的專屬電梯，而是由該單元樓的多戶居民共同出資籌建。「這樣建是為了省錢，要是每一層都留通道，一部電梯得花費近50萬（人民幣，下同），但這部電梯只需要20萬，六樓以下的居民乘坐電梯上樓後再走步梯下樓，這樣就不用爬樓了。」

姜先生介紹，該單元樓的一層和二層為商戶，三至六層一共有八戶居民，其中的四、五戶居民出錢加裝的電梯，電梯運行有單獨的電表計費，費用由這幾家居民攤付。

灌南縣自然資源和規畫局的工作人員稱，金御名城加裝的這部電梯屬於個人出資建設，於2025年8月前後通過該局審批，手續合規。

上一則

公司用AI復刻離職者續工作 網：被「煉化」 毛骨悚然

下一則

牆上用血寫上遺言 中國留學生在泰疑先殺女友再跳樓

延伸閱讀

舊金山俄羅斯山住宅電梯突墜傷人 華埠關注老屋安全

舊金山俄羅斯山住宅電梯突墜傷人 華埠關注老屋安全
第六層樓博物館

第六層樓博物館
中國生成式AI亂象 作家演員都成受災戶

中國生成式AI亂象 作家演員都成受災戶
金山學巴黎提升居住密度 米慎灣最接近

金山學巴黎提升居住密度 米慎灣最接近

熱門新聞

谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
73歲大爺植入的陰莖假體長19公分。（取材自讀特新聞）

真愛？武漢73歲大爺植入19公分陰莖假體 小30歲妻全程陪同

2026-04-03 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
景景在視頻通話中遭毆打。(取材自大象新聞)

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

2026-04-05 07:30

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場