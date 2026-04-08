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四川海拔4700米雪地有1隻活蚊子 還挺精神…網友熱議

中國新聞組／北京8日電
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冰天雪地中竟出現一隻活蚊子。(取材自快科技)
冰天雪地中竟出現一隻活蚊子。(取材自快科技)

蚊子變異了？近日，海拔4700米的四川大亞丁環線，氣溫低至零下5℃，冰天雪地中竟出現一隻活蚊子。視頻拍攝者鄭先生也表示驚訝，一下懵了，這蚊子咋能跑到這來？猜測蚊子可能是被風從山下吹上來的。這一反常現象引發社交媒體熱議。

▲ 影片來源：X平台@Rumoreconomy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

新浪網報導，據悉，鄭先生和同伴在大亞丁環線翻埡口的時候，當時他們在海拔4700米的位置，氣溫零下5℃，周圍全是白茫茫的雪。這隻蚊子就那麼安安靜靜地趴在雪地上，翅膀完好，腿腳齊全，看起來還挺精神

海拔4700米，氧氣稀薄得正常人走兩步都頭疼，蚊子跑來幹嘛？送死嗎？鄭先生自己猜了一個可能：被風從山下吹上來的。

報導指出，這個說法乍一聽合理，但細琢磨就有問題。風確實能把小蟲子吹上天，可問題是，零下5℃的環境裡，一隻被風吹上來的蚊子，在低溫、低氧、強紫外線的夾擊下，能活著落地？還能在雪地上趴著不動，看著還挺精神？這不像吹上來的，倒像是本來就住在這兒的。

也有網友猜測，可能是在他們的書包裡被帶上來的。報導說，這個可能性也存在。戶外徒步的人帶著補給上山，背包裡塞點水果、零食，甚至不經意間夾帶了點什麼，不是沒可能。但問題是，4700米的營地或休息點，通常不會有人專門打開背包養蚊子。

報導指出，這麼一看，可能就是最後一種可能，就是蚊子本身就在適應高海拔？這些年，關於昆蟲向高海拔擴張的觀察並不少。全球氣候變暖，原本不適合蚊子生存的地方，慢慢變得可以住了。青藏高原上的一些區域，研究人員已經發現蚊子的活動範圍在往高處走。

另據快科技報導，這一反常現象引發熱議，不少網友覺得，常規的滅蚊手段今年似乎「失效了」。這種感受並非錯覺，背後是一個日益嚴峻的公共衛生問題—蚊子是不是愈來愈難殺了？答案是肯定的。蚊蟲抗藥性已成為全球公共衛生領域的一大難題。

網友發現，冰天雪地中竟出現一隻活蚊子。(視頻截圖)
網友發現，冰天雪地中竟出現一隻活蚊子。(視頻截圖)

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