為拍美照攀爬 上海女壓垮20年櫻花樹 樹被連根拔起

上海顧村公園的櫻花正在盛開中，但一名女子為了拍照竟爬上樹，將整顆櫻花樹給壓垮。（取自澎湃新聞）

位於上海寶山的「顧村公園」是著名的賞櫻 勝地，清明連假期間吸引超過22萬名遊客到訪；但東方網報導，近日，一名女子在顧村公園南側外環綠道上，為了拍照竟爬上一棵櫻花樹，導致樹木被壓斷倒伏。

澎湃新聞報導，6日下午，一名女子為拍攝照片，攀爬上海顧村公園免費開放區外環林帶的一棵櫻花樹，同伴協助遞送手機時，樹木因不堪承重被連根拔起倒伏。此櫻花樹樹齡超20年，胸徑達18-20公分，正常需培育20年以上才能長成。

上海市寶山區綠化市容局及顧村公園處7日表示，倒伏的櫻花樹已於6日被扶正，有關部門正根據相關資料調查此事，顧村公園也再次呼籲遊客「文明賞花」。

不過顧村公園一名歸姓負責人指出，被壓倒的櫻花樹雖然已經扶起並修剪，但因根系嚴重斷裂，存活機率極低。他透露，事發地為顧村公園封閉區域之外的公共區域，即免費開放的外環林帶。

寶山區綠化市容局工作人員稱，事發地雖是在公園外環步道，仍屬顧村公園管理的範圍。但上述歸姓負責人表示，對於這名女子的行徑園方並無處罰權，只能倡導遊客「文明遊園」，同時將加強巡邏。

許多網友批評此舉該女子「毀壞公共資源」，強調「樹木生態價值遠超金錢補償」。同類現象頻傳，如浦東櫻花節遊客搖樹製造「櫻花雨」，暴露部分群體為追求「出片」漠視規則。輿論認為攀爬本質是公德缺失，破壞公共資產、辜負園方多年養護心血。

今年清明節三天連假期間（4月4日至6日），顧村公園迎來年度賞櫻高峰，公園中的櫻花已進入盛花期，如雲似雪的花團綴滿枝頭，吸引大批遊客前來賞櫻。三天連假期間，顧村公園累計遊客數達到22萬8724人次。

遊客爬上櫻花樹。（取材自大風新聞）