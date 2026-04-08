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AI短劇盜臉 普通人莫名其妙演出低俗角色、反派

中國新聞組／北京2日電
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博主「七海Christ」是名模特兒(右圖)，她的臉被AI盜取後醜化成反派角色(左...
博主「七海Christ」是名模特兒(右圖)，她的臉被AI盜取後醜化成反派角色(左圖)。(取材自小紅書)

明星遭AI換臉事件延燒，肖戰被AI短劇侵權的事件沒多久，易烊千璽也被盜用到某短劇中，該劇熱度甚至超過7000萬，易烊千璽工作室5日發聲明，將進行證據保全及訴訟評估；此前，亦有楊紫迪麗熱巴等高流量女明星被AI短劇偷臉，現在又有小紅書博主在網上維權，表示「自己的臉」出現在AI短劇「桃花簪」，在未授權的情形下，有人被變造為個性低俗的角色，有人則是被醜化為劇中反派角色。

繼明星遭AI換臉後，普通人也被AI「盗臉」了，潮新聞報導，小紅書博主「白菜漢服妝造」日前發文稱，AI短劇「桃花簪」未經允許，盜用自己2025年的漢服照片，利用AI將其生成了一貪財好色的角色。 

小紅書博主「七海Christ」也發布視頻稱，自己也被AI短劇「桃花簪」盜臉，她的臉被做了醜化處理，性格還被安排為熱衷雌競、辱罵毆打女性、虐待動物的反派角色。

「七海」表示，作為商業模特，臉部形象是她核心的職業資產與商業價值載體，「桃花簪」在未經任何授權的情況下，惡意盜用其臉部形象並醜化，這種公開的侵權行為正在汙染她的職業形象。

在經過公開維權後，「白菜漢服妝造」表示，短劇把自己的部分畫面換成了別人，但在其他一些集數中仍然存在。而「七海」在完成侵權內容的證據保全後，會聯合其模特公司MCN機構，對「桃花簪」製作方、發行方及相關短劇平台追訴法律責任。

揚子晚報指出，此前已發生多起類似事件，有攝影師和模特發現其肖像被AI短劇「偷臉」使用，讓不少網友感嘆「不敢在網上發照片了」。

在多個律師解讀中，未經授權使用他人臉部、聲音生成AI形象，已經構成侵權，尤其在迪麗熱巴被換臉的案件中，法院甚至明確了「可識別即侵權」，但為何AI劇偷臉行為卻依舊氾濫？無非是作惡成本太低，只要熱度起來了，作品大可任由平台下架，因為已經賺夠流量和金錢的製作方，換個名號便能捲土重來。

而對於被侵權人來說，哪怕可以追究賠償，但大量且繁瑣的取證、追責，金錢與時間所耗不菲，明星尚有團隊可用，被盜臉後還能組織維權，而素人被侵權，只能上網吼一嗓子，連被看見都難。

針對已經引發熱議的侵權劇集，平台大多以「下架」了之，而此前侵權普通網友的短劇，平台也僅僅限時「暫停出品方上傳權限」，涉及事前審核的問題，卻隻字未提。

​博主「白菜漢服妝造」發布的漢服照片(右)，竟成為AI短劇中的人物(左)。(取材...
​博主「白菜漢服妝造」發布的漢服照片(右)，竟成為AI短劇中的人物(左)。(取材自新京報)

楊紫 迪麗熱巴 肖戰

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