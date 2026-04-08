陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

富華國際集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華5日病逝，享壽85歲。身家傳高達500多億元（人民幣，下同）的她，遺產分配引人關注；據傳，陳麗華曾公開透露身後財產的規畫，其中，四名子女（含養女）各繼承100億現金及企業控制權，丈夫遲重瑞獲剩餘的100多億資產與紫檀博物館所有權。

綜合極目新聞等媒體報導，傳陳麗華早在2019年、77歲時就立下遺囑，避免身後爭產。不過截至目前，與陳麗華遺囑相關的資訊始終未獲得相關人士證實。

網傳遺囑內容為子女各100億、剩餘100多億和紫檀博物館全歸遲重瑞。其中，紫檀博物館是兩人共同心血，價值連城，內藏300餘件明清紫檀家具、1：10比例老北京城門模型，被視為「愛情見證」，是特意留給遲重瑞的。

傳遺囑中陳麗華特別提及，「重瑞陪我吃糠咽菜30年堆年，比任何數字都珍貴」。

陳麗華生前受訪時，曾提及巨額遺產如何分配，她說，「所有的財富，我認為留給人民。掙在中國的錢給中國花，是我們中國人的責任」。被問給孩子們是否留錢時，陳麗華坦言要給孩子們留下資歷，讓他們去幹事學事，讓他們能養活自己。

據悉，陳麗華一兒二女如今各自掌管富華國際集團事務，其子趙勇擔任富華國際集團總裁，全面領導集團戰略與業務發展工作；大女兒趙莉負責協助大哥運營集團；小女兒趙敏也參與家族事業運營，她的重心在中國紫檀博物館，負責配合繼父遲重瑞，打理紫檀博物館；養女王鐮則是國家話劇院演員，走低調獨立的藝術路線。

另據「中國企業家雜誌」2019年報導，陳麗華曾說自己現在生活費一天只有10元，她最愛吃的是雪裡紅拌米飯，不喝咖啡不喝茶，也不沾菸酒，唯一癡迷的就是紫檀藝術。

陳麗華夫婦二人每天一早都會去往北京郊區的紫檀工廠，和工人一起打磨雕刻紫檀作品。陳麗華在工廠裡親自監督，還會上手雕刻每一個龍爪、每一片樹葉的細節。 陳麗華說，「我雖然是一個商人，但我所有的資金應該放在這（紫檀）上留給國家，人生不做點事，等於白來」。雖然投資紫檀博物館耗資巨大，只做展覽不對外售賣，就像一個無底洞，但是她認為「比留錢還有意義」。