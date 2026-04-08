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收藏紫檀木還成立博物館 前中國女首富陳麗華85歲離世

中國新聞組／北京8日電
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被喻為「第一富婆」的富華國際集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華，4月5日在北...
被喻為「第一富婆」的富華國際集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華，4月5日在北京病逝，享壽85歲。(中新社)

被喻為「第一富婆」的富華國際集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華，4月5日在北京病逝，享壽85歲，據悉留下505億元身家；陳麗華從家具修理工白手起家，逆襲為中國女首富，一生傳奇，而她與小11歲老公遲重瑞的婚姻，也是外界關注焦點。

綜合媒體報導，陳麗華自稱滿族正黃旗後裔，因貧窮於高中輟學，從家具廠工人起步，1977年創辦家具修理廠， 80年代初在香港透過房地產投資累積資本。她的發跡可說是十足「具中國特色」的致富傳奇，陳麗華曾感言，「貧窮是一所最好的大學」。

她的財富轉捩點始於1982年移居香港，當時她憑藉家具生意積累的資金，購入12棟別墅「低買高賣」，成功掘得第一桶金。1988年，她在香港創立富華國際集團，隨後以港商身分回流北京投資。

90年代初期，苦等四年的她獲批天安門旁地塊，建成頂級會所「長安俱樂部」，李嘉誠、霍英東等均為會員；28天完成金寶街2100戶拆除改造，打造年租金超10億的奢侈品商圈，開創「市政帶危改」開發模式。

憑藉龐大的地產帝國，陳麗華多次登頂財富榜。資料顯示，2001年福布斯中國100富豪榜上，陳麗華以55億元（人民幣，下同）排名第六位，成為中國女首富；2016年，以505億身家奪得胡潤女富豪榜首富；2026年3月，陳麗華以470億元身家，位列「2026胡潤全球富豪榜」全球第656位。

除了商業成就，陳麗華亦是個文化守護者。1999年，她斥資2億創建中國首家「國字頭」私人紫檀博物館，館藏3000餘件珍品，推動紫檀雕刻技藝入選國家級非遺。

她曾於2008年率百人團隊，耗時八年，以1：10比例用紫檀木復刻老北京16座城門及10座角樓，更因跪地校對圖紙導致膝蓋勞損變形。

除此之外，陳麗華最為人津津樂道的就是她的婚姻。1988年，身為京劇迷的陳麗華偶遇憑「西遊記」中「唐僧」走紅的遲重瑞。當時，47歲的陳麗華離異且育有三名子女，比遲重瑞大了11歲，但她主動追求對方，稱「遲先生那麼漂亮，很多女人排隊追」。

兩人雖無親生子女，但遲重瑞視陳麗華三子女如己出。陳麗華曾公開表示兩人不只是情侶，更是「人生旅伴」，相處時互相敬重，以「您」、「遲先生」、「董事長」相稱，從未有矛盾。

遲重瑞也在採訪中提到，妻子「特別好，不虛偽」，他曾說，「董事長是一家之主，得給足面子。她脾氣火爆，只要發脾氣，我從不吭聲。等她脾氣過了，會對我更好」。

陳麗華2012年在紐約出席「時代100之夜」晚宴。（路透資料照片）
陳麗華2012年在紐約出席「時代100之夜」晚宴。（路透資料照片）

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