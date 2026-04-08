廣東暴雨後巨型蝸牛成群出現 有人想帶回家料理 專家急了

專家指出，這些蝸牛為外來入侵物種「非洲大蝸牛」，不僅對農業與生態造成威脅，更可能攜帶寄生蟲與細菌。(取材自FM93交通之聲)

近期華南地區連日降下豪雨，廣東、福建多地在雨後出現大量體型驚人的巨型蝸牛，引發民眾關注。專家指出，這些蝸牛為外來入侵物種「非洲大蝸牛」，不僅對農業與生態造成威脅，更可能攜帶寄生蟲與細菌，呼籲民眾「千萬別摸別吃」，否則可能引發腦膜炎等感染，嚴重的還會危及生命。

綜合福州晚報、深圳新聞網、環球網報導，不少網友在社群平台分享雨後路邊、綠化帶甚至住宅區出現成群巨型蝸牛的畫面，有人出於好奇徒手抓取，甚至有人打算帶回家料理，網友看完瞬間炸鍋，「啊啊啊啊這東西可不興刺身啊」、「千萬別碰啊」、「這是非洲大蝸牛！有毒」。動植物專家提醒，非洲大蝸牛並非普通蝸牛，接觸其黏液或誤食都可能造成健康風險。

報導指出，非洲大蝸牛原產於非洲東部，1930年代被引進華南及台灣地區作為食用養殖，因繁殖力驚人，迅速在野外擴散，最終被列為外來入侵物種與檢疫性有害生物。這種蝸牛適應力強，能在潮濕陰暗環境大量繁殖，一次可產下數十至數百顆卵，成為難以控制的生態威脅。

專家解釋，連日暴雨後蝸牛大量現身，主要因低窪潮濕區域積水，迫使原本躲藏在落葉、牆角或土壤中的蝸牛爬到較乾燥處活動，因此民眾在雨後容易遇見。

更令人擔憂的是其健康風險。研究指出，非洲大蝸牛常攜帶廣州管圓線蟲等寄生蟲，感染率高達三至四成，而且每隻蝸牛體內可能存在上百條幼蟲。人體若生食蝸牛，或傷口接觸其黏液，都可能讓寄生蟲進入中樞神經系統，引發頭痛、發燒、腦膜炎，嚴重甚至危及生命。

此外，蝸牛體表還可能帶有沙門氏菌、大腸桿菌等病原菌，徒手接觸後若未清潔，可能導致皮膚炎症或腸胃感染。農業部門也提醒，非洲大蝸牛會啃食蔬菜、花卉與農作物，對農業生產造成長期威脅。

專家建議，民眾若發現非洲大蝸牛必須清理，建議配戴手套並做好消毒，同時避免讓兒童接觸。