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跑最快的量產敞篷車 1305萬人民幣拍出 1理由無法上路

中國新聞組／北京7日電
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被拍賣的布加迪威航。（取材自極目新聞）
被拍賣的布加迪威航。（取材自極目新聞）

一輛無法上路的頂級超跑，近日卻在司法拍賣市場拍出高價，引發外界熱議。據報導，上海市第二中級人民法院近期拍賣一輛布加迪威龍（Bugatti Veyron）16.4 Grand Sport Vitesse WRC，儘管該車因車架號問題無法上牌，仍吸引12名競標者參與，最終以1305萬元（人民幣，下同，約190萬美元）成交，遠高於600萬元起拍價。

極目新聞報導，拍賣自2日啟動，歷經約70輪競價，至5日結束，吸引逾4萬人次圍觀。由於該車無法合法上路，有網友戲稱，「一台不能開的車，價格卻能買下一套房」。

根據法院公告，該車為一起非法集資詐騙案的涉案資產，排量達8000毫升，2016年啟用，但無登記證、行駛證及購置證，里程數不明，且多年閒置。更關鍵的是，該車車架號曾遭修改，導致無法完成登記上牌。法院特別提醒，拍賣完成後僅交付車輛本體，買方需自行抹除車架號，且不得上路行駛。

拍賣文件亦指出，此次評估價格已考量車輛無法上牌的因素，最終估值為600萬元。若車況正常、具備合法上路資格，其市場價值將遠高於此數字。

事實上，這輛超跑並非首次進入法拍市場。早在2018年，同樣由上海市第二中級人民法院掛拍，當時評估價約2906萬元，最終以2568萬元成交。然而，因車架號問題導致無法辦理轉移登記，買家最終取消交易，車輛由拍賣輔助機構代為保管至今。

據了解，該車型全球僅限量生產8台，2013年於上海國際車展首度亮相，新車售價超過4000萬元。其最高時速曾達408.84公里，創下量產敞篷車世界紀錄，被譽為當時速度最快的敞篷超跑之一。

拍賣輔助機構人員表示，目前車輛仍停放於倉庫內，得標買家尚未聯繫提車。由於無法上路，未來僅能作為收藏、展示用途，交付時需透過拖車運輸。

布加迪威航被拍出1305萬元人民幣。（取材自極目新聞）
布加迪威航被拍出1305萬元人民幣。（取材自極目新聞）

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