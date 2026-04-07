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「AI做數學」 25歲廣州數學天才洪樂潼創業獲2億美元融資

中國新聞組╱北京7日電
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洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計...
洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(取自領英網頁)

畢業於麻省理工學院和牛津大學的25歲廣州數學天才美女洪樂潼，自史丹福大學輟學創業，成立初創公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。

21世紀經濟報導指出，廣州出生的洪樂潼，雙親並無高學歷。公開資料顯示，洪樂潼曾就讀華南師範大學附屬中學，入選2017年廣東省中學生英才計畫。洪樂潼大學就讀美國麻省理工學院，用三年完成數學與物理雙學位學業，並修讀20門高等數學課程，在此期間還發表了九篇論文。

2022年，洪樂潼赴牛津大學攻讀神經科學碩士學位，期間還在倫敦大學學院進行AI和機器學習研究。2024年8月，洪樂潼進入史丹福大學攻讀數學博士和法學博士， 但隨後就退學創辦Axiom Math，目標是建立數學超級智慧。

洪樂潼曾表示，她熱中於用AI來做數學，「數學怎麼賺錢？我們從一開始就面臨這個挑戰。現在，商業信號已經清晰很多，數學能創造價值，是因為它能自我驗證、自我檢查。」

據報導，洪樂潼的公司取名Axiom（公理），目標是創造「AI數學家」。簡而言之，就是打造能自動驗證計算機代碼的AI系統，原理類似於數學家證明複雜數學難題。

其價值在於，用AI寫代碼，無法知道代碼何時存在漏洞。憑藉這個想法，2024年8月，洪樂潼就拿下了960萬美元種子輪投資。在她的設想中，未來Axiom的產品，可服務於對沖基金和量化交易公司，快速解決與資產定價、股市預測相關的複雜數學問題。

洪樂潼日前宣布，從Menlo Ventures、Greycroft and Madrona等創投公司，籌集到2億美元A輪融資。Axiom目前擁有20多名員工，洪樂潼還在海外社交平台頻繁發布徵才訊息，尋找有志於「用AI做數學」的夥伴。

史丹福大學 麻省理工學院

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