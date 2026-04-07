昆明墓園催繳款 欠費單竟貼在墓碑 網友：死了都不得安寧

雲南省昆明市一座墓園管理單位被發現在墓碑上張貼欠費通知。(取材自微博)

清明期間，雲南省昆明市一座墓園管理單位被發現在墓碑上張貼欠費通知，要求家屬在六個月內補繳管理費，否則將視為無主墓，管理單位有權逕行遷葬；家屬5日將通知單拍片上傳後，成為中國網路熱搜榜首，有網友感嘆，「活著累，死了都不得安寧」。

極目新聞報導，一名位在昆明的中國網友5日上傳短片「上祖墳發現欠費了」，畫面中顯示，當天他前往昆明「金寶山藝術園林」墓園祭拜先人時，赫然發現墓碑被貼上一張欠費通知，讓他當場傻眼。

這張欠費通知提到，「您的親人使用位置管理費已欠費，您的聯繫方式發生變化，無法與您聯繫」。請及時洽園方「辦理續交管理費手續，如六個月內未交（繳）納管理費，根據『雲南省公墓管理規定』第20條護墓管理費條例執行」。

不過，這張欠費通知上並未像中國眾多正式公告及文件般，蓋上管理單位的公章。

報導指出，根據「雲南省公墓管理規定」，管理費由租用墓穴者一次性交納或分年度交納。分年度交納護墓管理費者若連續斯三年不交納，經公墓單位發函通知或登報公告，三個月內仍未交納者，對該墓穴作「無主墓」處理。

金寶山藝術園林工作人員表示，管理費涉及綠化、衛生、安保等項目，欠費後一般打電話通知家屬，有人電話號碼換號，電話打不通，才在現場張貼，「從欠費那天往後繳，補齊即可」。

不少網友質疑，如今許多中青年人是獨生子且不婚，逝者很可能沒有後代，進而產生無人繳納墓園管理費的窘境。「沒有後代繳費怎麼辦」「沒後代沒親屬的，難道要挖墳拋屍嗎？」墓園工作人員對此回答，目前還沒遇過這種情況。

其他網友表示，貼條催繳的方式「太缺德」，畢竟死者為大，貼條除了「羞辱先人也羞辱後人」，「原來陰間物業與陽間物業……他們是一夥的呀」；也有人質疑，不能有更妥當的方式催繳嗎？但也有網友認為，短片拍攝者自己也有問題，欠費不繳對先人也是不敬。