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毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

中國新聞組／北京7日電
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毛新宇攜家人在湖南祭祖，突遇女冤民跪地攔路遞訴狀。（視頻截圖）
毛新宇攜家人在湖南祭祖，突遇女冤民跪地攔路遞訴狀。（視頻截圖）

前中國國家主席、中共最高領導人毛澤東的唯一嫡孫毛新宇，清明節帶著妻子與兒女到湖南韶山祭祖時，一名女子突然攔路跪地，想遞出訴狀陳情，但馬上被毛新宇周遭的安保人員制止並帶走。相關現場影片一度在網路上流傳，但隨後都被刪除。有網友則笑稱，該女子是想「告御狀」。

綜合極目新聞、時事述評和中國新聞周刊等媒體報導，毛新宇日前與妻子劉濱、兒子毛東東、女兒毛甜懿前往湖南長沙「楊開慧烈士陵園」祭祖，並到湖南韶山毛澤東銅像廣場敬獻花籃。楊開慧為毛澤東第二任妻子，兩人1920年結婚，生下兒子毛岸青，其孫子為毛新宇。

毛東東與毛甜懿罕見公開先後發言。毛東東說，曾祖母是偉大的女性，作為後輩要向她學習。毛甜懿隨後表示，曾祖母以愛國主義為核心的民族精神，深深的感動了他們。

隔天，毛新宇一家到韶山毛澤東銅像廣場祭祖。毛新宇敬獻花籃，花籃緞帶上題寫「深切緬懷敬愛的爺爺」。隨後，毛新宇和家人前往象鼻山，到毛澤東父母的墳墓前祭掃。

毛新宇攜家人敬獻花籃。（取材自極目新聞）
毛新宇攜家人敬獻花籃。（取材自極目新聞）

作為玄孫的毛東東，在墓前告慰高祖父母時表示，在入伍的四年裡刻苦努力，認真訓練，期盼「早日成為一名合格的軍人」。

不過，在毛新宇一家人拜完毛澤東銅像後返程時，有一名黑衣女子突然從人群中衝出來，在毛新宇面前下跪，手上拿著多張文件訴狀，說是要陳情，但立刻被大批保安和軍人壓制帶走，多張訴狀撒落地上。根據網路上流傳的影片，毛新宇僅停留片刻就被周圍的安保擁護下離開，現場有大批民眾圍觀，氣氛一度緊張。

▲ 影片來源：X＠cuichenghao（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

事件引發網民熱議。在X平台上有網民表示，現場的影片曾出現在抖音上，但馬上被刪除。有網民留言稱，「向豬頭伸冤就是搞笑的」、「攔御駕、搞御狀，找錯了對象。毛孫子都自身難保」，也有人嘲諷，在古代百姓還能「攔轎喊冤」，「在現代怎麼不行了？」

毛新宇現年56歲，為中國人民解放軍少將、軍事科學院戰爭研究院研究員。他與第二任妻子劉濱生下毛東東和毛甜懿。毛新宇作為毛澤東唯一嫡孫，言行備受關注，尤其他曾有多次言不及義的公開發言，引起網民嘲諷。

中共

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