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贏麻？5萬贊助「張雪機車」換5000萬曝光 東鵬特飲回應

中國新聞組╱北京7日電
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中國車隊張雪在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）奪下兩回合冠軍，車身上的「東鵬特飲...
中國車隊張雪在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）奪下兩回合冠軍，車身上的「東鵬特飲」中文logo隨賽車衝線畫面傳遍全球，迅速在網路掀起討論。(取材自中新周刊)

2026年3月底，世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站出現令人意外的一幕：中國車隊張雪機車接連奪下兩回合冠軍，車身上的「東鵬特飲」中文logo隨賽車衝線畫面傳遍全球，迅速在網路掀起討論。隨之而來的，是「東鵬特飲僅花5萬元(人民幣，下同，約7303美元)贊助，卻換得5000萬元曝光」的說法，引發外界關注這筆合作是否真是「一本萬利」。

中國新聞周刊 報導，東鵬飲料集團董事兼聯席總裁蔣薇薇近日澄清，5萬元贊助金額並不屬實，實際合作費用涉及商業機密，不便公開，但可確定「不只這個數字」。她指出，賽車上多個品牌標識中，多數贊助費用都遠高於5萬元，外界流傳的說法屬誇大推測。

回顧合作起點，2025年11月，湖南小鎮青年張雪在短影音平台公開招募贊助商，有網友在留言區點名東鵬特飲，隨即引發關注。東鵬特飲內部評估後，認為張雪具備民族品牌代表性、賽事本身具有硬核運動屬性，加上個人形象正面，符合品牌定位，因此決定接觸並洽談合作。最終雙方在去年12月敲定合作，今年1月官宣。

蔣薇薇表示，決策並非單靠感性，而是基於市場評估。摩托車賽事觀眾群與功能飲料核心消費族群重疊，WSBK又屬國際頂級賽事，具有長期品牌曝光潛力，加上贊助成本在可控範圍內，因此具備投資價值。至於外界盛傳72小時內談成合作，她未正面證實，但坦言整體評估過程確實迅速。

對於此次暴紅帶來的巨大流量，東鵬特飲內部同樣感到意外。蔣薇薇以「三個沒想到」來形容：沒想到張雪機車能連續奪冠、沒想到小眾賽事能引發大規模關注、也沒想到車身上的中文logo會被全球觀眾注意。由於多數贊助商使用英文標識，東鵬特飲反而在畫面中更顯突出，形成傳播優勢。

外界也質疑東鵬特飲是否「撞大運」。蔣薇薇認為，運氣確實存在，但更重要的是長期策略，包括持續關注車類運動族群、傾聽用戶建議與品牌定位一致，才讓機會真正落地。她強調，企業並不希望被視為單純蹭熱點，而是希望透過體育合作建立長期品牌價值。

至於流量能否直接轉化為銷售，東鵬特飲態度相對理性。她說，能量飲料屬於即時性快消品，銷量主要依賴線下通路鋪設與產品競爭力，曝光與銷售之間並非簡單對應關係。公司更重視長期市場基礎，而非短期流量爆發。

據了解，雙方目前僅簽訂2026年單一賽季合作。隨著張雪機車商業價值提升，未來合作費用勢必提高，競爭品牌也將增加。蔣薇薇坦言，若後續追加投資，商業合作將回歸市場邏輯。

這場從網路留言開始的贊助合作，最終成為體育行銷案例，也讓外界重新思考品牌與賽事之間的價值連結。

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