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5個月3度拍賣 成都凶宅跌7成 網驚呼：到底有多凶？

中國新聞組╱北京7日電
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四川成都一處凶宅，五個月三度拍賣均未能成交，引發關注。(取材自極目新聞)
四川成都一處凶宅，五個月三度拍賣均未能成交，引發關注。(取材自極目新聞)

四川成都一處曾發生非正常死亡事件的住宅，因多次拍賣未能成交再度引發關注。這套約千呎的凶宅在短短5個月內三度上架拍賣，起拍價從26.6萬元(人民幣，下同，約3.9萬美元)一路下修至16.6萬元，跌幅超過七成，仍未完成交易，網路上甚至出現「到底有多凶」的討論聲浪。

極目新聞報導，該房屋位於成都市成華區雙慶路一處社區，建築面積約89.7平方米，屬精裝修電梯住宅，且鄰近地鐵站，地段與條件並不差。市場評估價格約160萬元至165萬元，但因曾發生非正常死亡事故，被標註為凶宅後，市場接受度明顯下降，流通性也大幅受限。

公開資料顯示，該房屋首次拍賣於2025年11月進行，當時以26.6萬元起拍，吸引90多人競標，經多輪出價後，最終以105.6萬元成交。之後新買家在2026年1月再次轉拍，同樣以26.6萬元起拍，最終以96.6萬元成交，但買家因個人資金問題無法完成付款，遭扣除5萬元保證金，交易因此告吹。

由於未能順利過戶，該房屋近日第三度進入拍賣流程，起拍價大幅下修至16.6萬元，預計4月14日開拍。截至目前，已有3人報名競標，超過1300人設置提醒，圍觀人次突破2.5萬，顯示市場關注度仍高。

拍賣公司表示，前次買家悔拍後，案件依法重新上架，盼藉由降低起拍價提高成交機率。

據報導，凶宅在房地產市場中向來屬於特殊產品，價格通常需遠低於行情才能吸引買家。心理因素是主要影響之一，即使房屋條件良好，仍可能因民眾忌諱而影響成交速度。此外，法拍房除成交價外，還需負擔稅費、服務費與過戶成本，實際支出往往高於表面價格，也增加購買門檻。

此次事件也再度引發外界對凶宅投資價值的討論。有網友認為，價格大幅下修代表風險高、轉手不易，也有人指出，若價格足夠低，仍可能吸引投資客進場。

拍賣 地鐵站

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