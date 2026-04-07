上海00後國企食堂點心師拍視頻走紅 稱「像明星一樣」

網名「大胖包」的黃怡菲，任職於上海一間國企食堂，她透過短影音記錄每天揉麵、包包子、煮粥與製作點心的過程，意外走紅網路。(取材自解放日報)

上海一名「00後」國企食堂點心師，因拍攝工作日常短影音在網路迅速走紅，走在街頭常被認出合影，搭地鐵 、外出吃飯也會遇到粉絲。她笑說，現在確實有種「像明星一樣」的感覺，但自己仍只是每天清晨早起做點心的普通上班族。

解放日報報導，這名年輕點心師名叫黃怡菲，網名「大胖包」，在上海一間國企食堂任職，她透過短影音記錄每天揉麵、包包子、煮粥與製作點心的過程，截至今年3月，全網粉絲超過50萬，累計按讚逾200萬，單條影片點讚數曾突破10萬。近來各地媒體採訪邀約增加，也讓她的知名度持續提升。

在競爭激烈的美食短影音領域，「大胖包」之所以能迅速吸引關注，關鍵在於內容真實且貼近生活。她在食堂製作的餐點不只包子、燒賣、餛飩與麵條，還有鍋貼、鮮肉月餅、蟹殼黃、條頭糕、糯米糖餃，以及泡芙、蛋糕等中西點心，讓不少網友直呼「食堂變成美食天堂」，甚至有人留言想專程前往用餐。

更吸引觀眾的，是她展現出的工作狀態。每天清晨4點起床、5點到單位，一人準備數十份早餐，原本被認為辛苦枯燥的後廚工作，在她幽默的旁白與自得其樂的表情中，呈現出積極樂觀的氛圍。許多網友表示，看她的影片感到療癒，也被她踏實工作的態度所鼓舞。

鏡頭外的黃怡菲其實性格內向，她回憶，中考時原本可以升讀普通高中，但因為熱愛烹飪，選擇報考職高餐飲專業。從小看著父親做菜，她逐漸培養興趣，認為能做出美味料理讓人開心，是值得投入的工作。面對外界對餐飲業辛苦、收入不高的看法，她仍堅持自己的選擇，父母也給予支持。

報導指出，實習時黃怡菲曾每天通勤3小時到酒店後廚工作，卻只能負責切水果與裝飾蛋糕，一度感到挫折。後來正式進入星級酒店，她從基礎做起，靠觀察與自學逐步提升技術，累積兩年經驗後，轉到國企食堂任職，工作節奏較穩定，也有更多發揮空間。

轉機出現在一次集團麵點比賽。黃怡菲利用下班時間反覆練習，以創意點心「棗生貴子」奪得第一名；這款點心紅棗是饅頭做的，核桃是麵團捏的，「瓜子」的線條和「花生」的小孔都十分還原。之後黃怡菲逐漸在單位嶄露頭角，也開始嘗試拍攝短影音分享日常。隨著人氣上升，單位員工常提前預訂點心，孩子們每天等著看她的影片，連主管也主動關注她的作品。

面對突如其來的關注，黃怡菲坦言既興奮也感到責任更重，希望透過影片傳遞正向能量，讓更多人看到基層職業的價值。為提升專業能力，她今年春節期間她特地前往山西學習非遺花饃技藝，並計畫再學習茶酥製作，希望把更多創新點心帶回食堂。

網名「大胖包」的黃怡菲，任職於上海一間國企食堂，她透過短影音記錄每天揉麵、包包子、煮粥與製作點心的過程，意外走紅網路。(取材自解放日報)