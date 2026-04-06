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深圳開放無人車夜間配送 京東率先試行「24小時物流」

記者張鈺琪／即時報導
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深圳近日首度開放功能型無人車夜間路權，京東物流「獨狼」智能配送車已在坪山至龍崗開...
深圳近日首度開放功能型無人車夜間路權，京東物流「獨狼」智能配送車已在坪山至龍崗開通跨區配送線路。圖為京東無人配送車。（取材自搜狐）

大公文匯網6日報導，深圳近日首度向功能型無人車開放夜間路權，京東物流「獨狼」智能配送車率先在坪山至龍崗開通兩條跨區夜間配送線路，全長逾50公里，串聯多個物流節點，象徵無人配送由日間試點邁向全天候運作。

報導指出，無人配送過去多限於白天運行，夜間車輛多處於閒置。隨著夜間路權開放，京東物流採取「白天末端配送、夜間跨區補貨」模式，同一車輛可在社區配送與倉間調撥之間切換，提升整體運力利用率。官方估算，夜間運營可使配送效率提升逾30%，同時降低單次配送成本。

在實務應用上，夜間道路較為空曠，避開白天壅塞與限行問題，使配送效率與時效提升，行車風險也相對降低。隨著無人車24小時運作，配送員亦可從夜間駕駛等重複性工作中解放，轉向攬收與客戶服務等高附加價值環節。

技術方面，此次夜間運行須通過企業申報、交通影響評估與專班審查等程序，並針對低光環境進行嚴格測試。京東無人車已累計完成超百萬公里道路測試，搭載多傳感器融合系統，可在夜間辨識道路標線、號誌與障礙物，並透過平台即時回傳數據，形成營運監控閉環。

報導指出，深圳過去一年已由單點試驗發展為跨區網絡，白天配送線路超過2,000條，覆蓋全市7個行政區，成為中國首個市域級無人配送網絡。此次夜間路權開放，意味自動駕駛應用由日間末端配送，進一步延伸至夜間跨區調度與多場景協同。

此外，無人配送的推進亦與深圳人工智慧產業發展密切相關。當地已建成大規模算力基礎設施與完整產業鏈，涵蓋晶片、感測器、演算法與整車系統，形成「一小時配套圈」的產業集群優勢。2025年深圳人工智慧核心產業營收約2200億元人民幣（約321.4億美元），相關企業超過2600家。

官方數據顯示，2025年深圳GDP達3.87兆元人民幣（約5653.2億美元），年增5.5%，其中高技術產品產量與出口均維持快速成長。當地並提出擴大人工智慧與機器人產業規模，目標至2026年企業數突破3000家，持續推動城市由製造轉向智慧製造。

報導稱，隨著政策與技術逐步成熟，京東等企業已規畫將「日送夜補」模式複製至全國主要城市。作為京東物流無人配送體系的一環，「獨狼」無人車已在多地落地應用，此次深圳開放夜間路權，被視為推動無人配送由試點走向規模化的重要一步。

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