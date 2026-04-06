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河南男因1份外賣 花26萬閃婚 妻婚禮當天消失還傳不雅照

中國新聞組╱北京6日電
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張先生說自己因一份外賣而閃婚，婚禮當天妻子卻神祕消失。(取材自大象新聞)
張先生說自己因一份外賣而閃婚，婚禮當天妻子卻神祕消失。(取材自大象新聞)

河南商丘一名張先生近日向媒體反映，自己因一份外賣而閃婚，婚禮當天妻子卻神祕消失，他還收到疑似婚前不雅照片，引發社會關注。張先生稱，他與妻子是在去年1月31日通過網路認識的，初次見面當晚，女方請他吃了一份外賣。張先生表示，自己已30多歲，從未有女孩請他吃外賣，因此對這次見面留下深刻印象，認定女方就是自己要共度一生的人。

大象新聞、新聞晨報報導，在見面後的半個月內，張先生與女方迅速閃婚。根據張先生提供的轉帳記錄，他在見面禮上支付1萬1000元(人民幣，下同)，彩禮18萬8000元，另有6萬元作為「三金」費用，合計約26萬元。然而，婚禮當天，妻子在上午與他舉行儀式後，下午卻以「出去買東西」為由離開，之後再難見到本人。

報導指出，張先生還收到一張妻子發來的不雅照片，他認為妻子存在婚前不忠行為，因此決定離婚並追回彩禮。

妻子回應稱，照片是在婚前被朋友趁其不注意使用手機發出的，並非婚後行為。她表示，自己平時不常回家是因為從事直播工作，並指責張先生不給她房子鑰匙，也不主動聯繫。

妻子同時表示願意繼續與張先生共同生活，強調「你到哪裡，我就跟到哪裡」。然而，張先生對妻子失去信任，認為對方存在騙婚行為，已向警方報案，案件目前已立案偵查。

報導稱，此事件在社會引發對閃婚與婚姻信任的討論。專家指出，閃婚雖有浪漫因素，但欠缺充分了解和相處時間，容易在價值觀、生活方式及誠信上出現矛盾。尤其涉及大額彩禮、財務支出和個人隱私時，更需要謹慎。

張先生的案例同時提醒公眾，網路相識雖便捷，但在決定婚姻前應做好充分了解和防範，避免因短暫情感衝動而遭受經濟或心理損失。警方建議，涉及個人財務糾紛和涉嫌騙婚情形，應通過法律途徑解決，避免訴諸暴力或過激行為。

張先生妻子回應。(取材自大象新聞)
張先生妻子回應。(取材自大象新聞)

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