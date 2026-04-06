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小孩高鐵哭鬧 大學生怒吼「到底誰家小孩」 惹兩派舌戰

中國新聞組╱杭州6日電
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小陳怒吼後乘客和小孩吃驚地回頭。(取材自瀟湘晨報)
小陳怒吼後乘客和小孩吃驚地回頭。(取材自瀟湘晨報)

一段大學生在高鐵車廂內怒吼吵鬧兒童的視頻，近日在網上引發熱議。大學生小陳5日乘坐D5532次列車從杭州東開往阜陽西時，車廂內一名小孩持續哭鬧，影響了整個車廂。列車長多次提醒無效後，小陳忍無可忍，大聲質問孩子的家長：「到底誰家小孩？能不能安靜一點？從上車到現在沒消停過！家長管不了？乘務員也提醒了！」隨即車廂安靜下來。

瀟湘晨報報導，小陳隨後將視頻發布到網路，引發網友兩極評價。一部分網友表示支持，認為公共場合應維持秩序，「吼得太好了，公眾場合就得注意素質」，甚至有人表示將收藏此視頻，以後遇到類似情況會參考。然而，也有網友批評小陳方式過激，認為孩子哭鬧是天性，公共場合應多包容，部分家長及網友留言提醒他「孩子沒有義務安靜」。

小陳說，他理解孩子哭鬧是天性，也體諒家長的辛苦，但自己並非針對孩子，而是希望家長履行監護責任，給其他乘客一個基本安靜的乘車環境，「我花錢買了二等座，不是買了『忍氣吞聲』的服務，維護自己的合法權益，我不覺得有任何問題。」他補充道，當時已先向乘務員反映，但未獲有效處理，因此才選擇直接溝通。

視頻火了之後，小陳收到了大量支持訊息，也遭遇網暴和惡意私信。對此，他表示，公共空間的秩序不能靠個人默默忍受維持，沉默只會姑息、助長不文明行為。他認為，讓家長意識到監護責任和對他人尊重，才是給孩子最好的教育，而非縱容哭鬧。

小陳也坦承，自己的維權方式並不理性，不希望其他乘客盲目模仿。他呼籲鐵路部門進一步完善公共場合秩序管理，為所有乘客提供舒適、安全的出行環境。

高鐵客服表示，車廂遇到孩子吵鬧可以求助乘務員，但乘務員職責僅限勸阻，無法採取強制措施；相關意見和經驗會被記錄並向上級反饋。

小陳收到惡意私信。(取材自瀟湘晨報)
小陳收到惡意私信。(取材自瀟湘晨報)

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