地震學邏輯+混沌理論 北大教授分析股市 學生瘋選修

2014年4月，北京大學「PKU政觀生活」微信公眾號曾發布對趙克常的專訪。(取材自澎湃新聞)

北京大學「地震 概論」課程因一份名為「炒股掙錢」的PPT，近日引發廣泛關注。令人意外的是，主講人並非金融系教授，而是北大地球與空間科學學院副教授趙克常。課堂中結合地震學邏輯與混沌理論分析股市，使課程瞬間成為全網熱門話題，也吸引大量學生選修。

澎湃新聞報導，「炒股掙錢」其實是趙克常在「地震概論」課後開設的延伸講座。學生表示，課程的核心並非教人快速致富，而是幫助一般人建立對股市的基本認知，讓初學者理解股市是一個充滿競爭、風險及認知門檻的市場，而非簡單的投機場所。

事實上，趙克常與「地震概論」早在十多年前就已成為北大熱門課程。2014年2月，北京大學官方微信 公號曾刊文介紹，地震概論是北大第一大通選課，每學期設兩個班，總上課人數超過1000，深受學生歡迎。雖然不少學生戲稱它為「全校第一大水課」，趙克常則強調，課程是否「水」取決於學生的態度，「你要抱著混的態度去上課，所有的課都是水課」。他認為，北大的課堂從不存在內容空洞的水課，真正的學習效果來自學生的參與與認真。

趙克常的授課風格同樣引人注目。他在課堂上不點名、不設考勤，認為「一堂好課，即便不點名也會有很多學生來聽」，而一堂蒼白乾澀的課，即便嚴格考勤，也難以吸引人心。他的教學態度嚴謹而靈活，重視課程質量，並強調課堂組織效率與學生自由度的平衡。

對於課程內容的設計，趙克常表示，他除了搜集各類素材，還會參考國內外優秀課程的精華，將國際一流大學的教學方案「北大化」，形成符合北大學生特質的地震概論。他認為，課程火爆的原因來自多方面，其中包括他本人對課程的認真態度以及學生的積極參與。

據報導，趙克常本人曾獲北京大學第14屆十佳教師稱號，去年9月，他再次榮獲北大2025年教學優秀獎。作為北大地球與空間科學學院副教授，他的研究方向為理論地震學和地球內部物理學。他不僅致力於地震學研究，也積極將課堂與社會實踐結合，例如在畢業生專刊寄語中，他特別提到「學會理財本領」的重要性，鼓勵學生在獨立生活中合理規畫財務、理解風險。

從地震波到股市分析，從理論學習到實踐思考，趙克常的課堂體現了跨學科教學的價值，也讓「地震概論」不僅僅是一門地質課，更成為北大學生認知世界、理解風險和培養態度的重要平台。

圖為北京大學「地震概論」課的PPT「炒股掙錢」。(取材自澎湃新聞)