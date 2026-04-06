「等我賺到錢就回來孝順你」 AI替去世兒撒最後一次謊

老人與「兒子」視頻通話。但除了老人之外，所有人都知道，這名兒子早在一年前已因車禍去世。(取材自江蘇新聞廣播 )

家人替老人打開平板電腦，螢幕亮起，一名年輕男子出現在畫面另一端。老人眼眶瞬間泛紅，帶著哭腔說：「東子，你要打電話回來啊，不然我想你了，又見不到你。」螢幕中的兒子微笑點頭，回應「好，媽媽你保重身體，等我賺到錢就回來孝順你」。

上述對話讓老人終於安心落淚，但除了老人之外，所有人都知道，這名兒子早在一年前已因車禍去世。螢幕中的「他」，其實是透過人工智慧 (AI)技術，以逝者生前影像與聲音重建出的數位分身。AI替去世的兒子，完成了最後一次「報平安」。

江蘇新聞廣播報導，這項技術背後的推手，是90後創業者張澤偉。三年前，他因朋友家庭的一次請託，開始投入「AI復原逝者」的領域。當時朋友的父親過世，家人擔心年邁奶奶承受不了打擊，希望透過AI生成影像，讓老人相信兒子仍在外地工作。張澤偉坦言，最初自己非常猶豫，因為這本質上是一種善意的謊言，但同時也確實讓一個家庭重新獲得生活的力量。

隨著案例增加，張澤偉逐漸發現，社會對這類服務的需求遠超預期。有人希望復原去世的兄弟姊妹，安撫家中長輩；有人在婚禮上重現已離世的父母送上祝福；也有父母希望能再次聽見早逝孩子的聲音。每一個委託背後，幾乎都指向同一種情緒——來不及告別。

在南京的辦公室裡，張澤偉曾接待過一名從外地趕來的母親。她一見面就顫抖地問：「你能不能復活我的兒子？」那名26歲的青年在一次家庭出遊意外中喪生，母親始終無法走出悲傷。當AI生成的影像完成交付時，母親親自前來領取，打開平板，螢幕中的兒子坐在草地上微笑說：「媽媽，我愛你。」她不停觸摸螢幕，反覆喊著兒子的名字。那一刻，真假已不再重要。

報導指出，技術層面上，AI復原並不只是合成影像，而是透過大量照片、語音與生活資料，重建逝者的外貌、語氣與互動方式，家屬甚至可以設定未來的成長軌跡，讓虛擬形象持續更新，形成一種可互動的「數位存在」。但這也引發新的倫理問題：被復原的，究竟是逝者本人，還是生者情感的投射？

張澤偉認為，答案其實很清楚——這項技術真正服務的，是活著的人。他引用影視作品「破．地獄」中的一句話形容：所謂「破．地獄」，破的其實是活人的地獄。AI並沒有讓死亡消失，而是讓人們在可控的距離中，慢慢學會面對失去。

研究顯示，數位哀悼已成為新的心理調適方式，多數使用者並不會頻繁打開AI影像，通常只在生日、清明、忌日或團圓時刻使用。它更像是一種被保存的見面方式，讓記憶可以被重新召喚，讓告別不再那麼突然。

然而，技術邊界依然存在。張澤偉表示，他拒絕過復原前任、生成明星或跨國戀情對象等，堅持不違法、不突破倫理底線，也必須真正對人產生幫助。近年他甚至開始免費為烈士進行AI復原，希望將技術用於歷史與精神傳承。

在人工智慧逐漸介入情感與記憶的時代，人類正面臨新的選擇：是讓科技延續思念，還是學會放手告別。或許這項技術無法給出關於死亡的答案，但它提醒人們一件事——離別從來不會因科技而消失，人們真正尋找的，其實只是再說一次再見的機會。