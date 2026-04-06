北京33歲男午休時健身猝死 算不算工傷？法院這樣判

北京一名男子在工作午休時間健身猝死，引發是否為工傷的法庭論戰。圖為健身資料圖。（取材自大風新聞／視覺中國圖）

北京一名33歲的科技公司程序員劉某，午休時間前往公司合作指定的健身房鍛鍊時猝死 ，公司為其申請工傷，人社局卻作出不予認定決定，雙方為此對簿公堂。近日，法院二審判決出爐，認定劉某應被認定為在工作時間、工作崗位上突發疾病救治無效死亡，應當被認定為視同工傷，駁回人社局上訴。

大河報報導，事件發生在2018年12月5日，劉某在午休時間於公司指定合作的健身房運動後，被健身房工作人員發現暈倒在更衣室，後經醫院搶救無效，於當日15時24分許死亡。

2019年2月15日，公司向所在人社局提交工傷認定申請，但人社局認為劉某受到的死亡傷害不在工作時間、工作地點，因此不予認定為工傷。

然而，該公司員工手冊中寫明，「員工按照公司指定地方進行健身運動的時間計入8小時工作時間」，且2018年9月起，公司因業務量劇增，劉某基本天天加班，壓力巨大。劉某事發時33歲，正值壯年，其本人身體素質非常好，是國家二級運動員。由於該公司是涉密機構，在辦公地點安裝有攝像頭，經過對事發當天劉某全部活動的監控，以及周圍同事的走訪，公司認為劉某符合工作壓力大而猝死。

隨後，公司向法院提起行政訴訟。一審時法官認為，工作時間是具有延續性的，不能簡單地理解為勞動時間；且該公司員工手冊規定，員工按照公司指定地方進行健身的時間計入8小時工作時間，劉某事發當天的健身時間符合公司對工作時間的規定，因此應當認定劉某事發時屬工作時間。

另外，劉某事發時確實未在其日常工作崗位上，但公司約定了某游泳健身匯是公司場地的延展，故劉某健身不應視為與工作無關，可認定其事發時繫在合理區域。最終，一審判決撤銷人社局的不予認定工傷決定書，責令人社局對公司提出的工傷認定申請重新作出處理。

人社局不服，提起上訴，二審法院審理認為，公司的員工手冊作為公司相關規章制度，可以作為勞動合同的附件，與勞動合同具有同等效力。劉某應被認定為在工作時間、工作崗位上突發疾病救治無效死亡，應當被認定為視同工傷，駁回人社局上訴，維持一審判決。