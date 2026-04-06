北京女爬山崴腳「男女授受不親」拒消防攙扶 5人抬她下山

女子上了擔架，由五名消防人員扛下山。（取材自新聞晨報）

近日，北京昌平一名女子爬山時扭傷腳踝，無法行走，消防人員獲報後抵達現場救援，沒想到女子因思想保守，堅持不肯讓男消防員攙扶，最終讓五名消防員用擔架將她抬下山。消息曝光後，女子行為引來網友撻伐，批她「過分」、「離譜」、「這年頭還有古代人？」而女子下山後改口可由消防員攙扶幾步，也讓網友痛批「明擺著就是不想走路，想讓人把她抬著走」。

綜合新聞晨報等媒體報導，一名女子獨自爬山，途中不慎扭傷腳踝，疼得幾乎無法站立，只能坐在地上求助。女子隨後撥打救援電話，消防部門很快派員前往現場，確認女子沒有骨折等嚴重傷情，只是軟組織損傷。

一般來說，女子傷情不重，由一名消防員攙扶下山即可，但女子卻表示「男女授受不親」，拒絕讓消防員攙扶。相關視頻可看到，女子坐在地上，堅持不肯讓男性消防員攙扶，旁邊有人在勸說：「您有啥不好意思的，讓弟兄們扶一下」。而女子態度堅決，甚至一度沉默不語，面對這種情況，最終該女子躺在擔架床上，由五名消防員抬下山送醫。

讓人想不到的是，下山後準備上車送醫時，女子卻改口說可以由消防員攙扶幾步，這種前後反差，引發大量網友反感。不少人痛批女子的行為是故意消耗公共資源，「擺著就是不想走路，然後找藉口讓抬下去」、「既然不讓男消防員抬，那就自己下去吧，誰還慣著你」，還有人認為女子「真的離譜」，應向她收取救援費用。