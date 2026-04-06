谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

奧運 滑雪冠軍谷愛凌 去度假了，她在社交平台上曬出照片，可看到她和好閨密、賭王何鴻燊小女兒何超欣一起享受日光浴、按摩做火療、騎單車、做SPA等，盡情吃喝玩樂，十分愜意。引發熱議的是兩人穿著同款閨密比基尼，何超欣大方露出傲人上圍，谷愛凌秀精實馬甲線，讓網友直呼「太辣了」。

綜合香港 01等媒體報導，谷愛凌和何超欣是多年好友，兩人私交甚篤，也經常在一些品牌活動和名媛聚會中一同亮相。據了解，兩人是因參加共同的朋友圈活動結緣，十分投契，常相約聚餐、出遊，也曾被網友拍到同遊北京環球影城。

近日，谷愛凌在IG分享了她去旅遊的照片，並沒有交代是去了什麼地方，但從照片中可見她身處一個有山有水的地方，應該是熱帶國家或城市，而與她結伴同遊的還有好閨密何超欣。 谷愛凌（左二）曬出與何超欣、鄧文迪、陳頌廉合照。（取材自IG@elieengu）

谷愛凌與何超欣穿上了同款閨密比基尼，一粉一白，展現青春活力。何超欣一頭長髮披肩，粉色比基尼自帶溫婉名媛氣質，她身形纖細，不過腹部和腰側能看出些許贅肉，少了幾分緊緻感。相較之下，一旁側躺的谷愛凌健康的小麥色肌膚，襯得白色比基尼更亮眼，腹部緊緻的馬甲線清晰可見，全身沒有一絲多餘贅肉，線條都流暢又健美。兩人截然不同的身材狀態，對比感直接拉滿。

網友感嘆，兩人同為頂級千金，風格差異卻格外鮮明。何超欣溫婉纖瘦，有著豪門千金的優雅；而谷愛凌靠著常年運動，練就了讓人羨慕的緊緻身材，健康又有活力的體態，完全詮釋了運動帶來的獨特魅力。網易號「阿廢冷眼觀察所」更評論：「優秀的人生不需要解釋，就是這麼強悍」。