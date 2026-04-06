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稱張雪遲遲不來提領勞斯萊斯 陳光標：折現千萬捐嫣然

中國新聞組╱北京6日電
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知名慈善家陳光標。(視頻截圖)
知名慈善家陳光標。(視頻截圖)

隨著張雪機車在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站勇奪「雙冠」創造歷史，張雪機車創始人張雪也持續受到關注；先前，知名慈善家陳光標公開表示擬向張雪贈予一台國內獨有、2026款加長訂製版勞斯萊斯幻影，陳光標5日表示，由於張雪一直沒有提車，自己將折現1000萬元，捐給李亞鵬的嫣然醫院。

瀟湘晨報報導，陳光標發布文章表示，「親愛的網友們，鑑於張雪先生遲遲未來見面提車，現在我充分尊重張先生的意願，特此前來將車輛變現的資金捐贈給嫣然醫院。我也會一如既往地通過各種方式繼續支持李亞鵬先生的慈善事業。順便提一句，我們投身公益事業，完全是出於對社會和時代的感恩，鼓勵創新與進步，促進友善和尊嚴。在此恭祝張先生生意興隆」。

張雪機車在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站中量級組別實現兩連冠，打破歐美日品牌的壟斷，引發熱議。陳光標1日發布視頻，表示張雪是中國製造的驕傲，為國爭光，因此決定將公司剛剛購買的、價值1300萬的中國唯一一輛2026款加長勞斯萊斯幻影送給張雪，作為接待用車。

張雪隨後回應，「那我收了，順便招募一位附近的二手車商（信任度權威的）上門八折收了，然後把款捐贈給嫣然天使，我們就委屈點還用麵包車接客戶」。

陳光標一開始反對張雪賣車，表示「供個人使用。誤會了我的初心」，後來又改口稱這是好事。張雪則表示，將賣掉一輛奪冠車的復刻版捐給李亞鵬；在評論區，張雪更是直言自己不喜歡陳光標，「拿你不喜歡的人的錢，去幫助你想幫助的人，這樣想想，是不是就很爽了。」

李亞鵬 葡萄牙

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