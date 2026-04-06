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「1個子兒沒拿」掀波 張雪改口：政府把舞台搭好就很棒

記者謝守真／北京6日電
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中國摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站奪冠後，其在採訪中提及重...
中國摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站奪冠後，其在採訪中提及重慶政府支持時說「一個子兒都沒有」引發熱議。圖為張雪4月1日在工廠內接受採訪。（新華社）

中國摩托車品牌「張雪機車」3月在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站奪冠後，其在採訪中被問到重慶政府曾提供的支持時說：「一個子兒都沒有」，引發熱議；對此，張雪4日深夜緊急澄清，表示當時只是想「裝一下酷」，政府把舞台搭好就很棒了。

他並強調，重慶提供的產業環境和人才是團隊取得成績的關鍵。有網友看到張雪的澄清影片揶揄稱，「可以理解，求生嘛」；也有人表示支持指，「字正腔圓的雪總，還是那個務實的造車人。」

張雪於4日深夜在微博發出影片，針對此前被問及重慶政府是否有支持時說所講的「一個子兒都沒有」回應。他在影片中說道，「我當時心裡想的是，我沒有拿過政府的錢，然後說實話，也想裝一下，就是你看我自己就能幹這麼酷的事情」。他還稱，政府其實只需要把舞台搭好就已經很棒了，而剩下的應由各個企業去努力。

影片中，張雪還談及為何選擇重慶，他說重慶是摩托車特別是高性能重機配套資源最豐富的地方，行業人才也很充足，「正因為重慶有這麼好的土壤，我們才有可能在兩年之內取得今天這樣的成績。」他提到，其團隊裡80％至90%的工程師和中高層管理人員皆來自重慶。

由於張雪機車上個月在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站奪冠，成為首個奪得大排量摩托車冠軍的中國品牌。這一歷史性突破和個人傳奇經歷，讓張雪成為媒體追逐對象。

張雪3月30日於重慶的工廠接受媒體訪問，在被問及重慶政府是否有提供他支持時，張雪沒等記者發問完即打斷回應道：「沒有，一個子兒也沒有」。他還說道，「如果你們（在場媒體）不是關係戶，你們今天進不來，我其實不想接這個採訪的」。

張雪上述坦率的回答立刻在中國網路上熱傳，引發不少中國網友對重慶營商環境的討論。對此風波，中國官媒《人民日報》1日評論，政府托舉不是單一「輸血」，而是多元「賦能」，有形無形並存。評論稱，重慶搭建完整摩托車產業鏈，讓重慶成為「摩托車之都」，張雪也說「重慶不只給了我造車的土壤，還給了我把車造好的底氣」。

文章列舉張雪本人來自湖南，企業背後投資有浙江國資背景，在重慶完成研發生產，把高端摩托車銷往各地。評論比喻，中國式「地瓜經濟」讓企業藤蔓向全國延伸汲取養分，反哺根系越扎越深，最終「藤蔓越舒展，塊莖越粗壯」。

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