澳門乒乓球世界盃／王楚欽首奪冠 孫穎莎3連霸史上第一

4月5日，在澳門舉行的2026年國際乒聯男子及女子世界盃女子單打決賽中，中國選手孫穎莎4比1戰勝中國選手王曼昱，奪得冠軍。(新華社)

2026國際乒聯單打世界盃 5日在澳門迎來收官，中國隊在男女單打決賽中雙雙奪冠，女子單打方面，孫穎莎對陣隊友王曼昱，最終以4：1勝出，連續第三年奪得世界盃女子單打冠軍，成為自1973年賽事創辦以來首位達成此項紀錄的女子選手；男子單打方面，王楚欽以4：3逆轉擊敗日本 選手松島輝空，首度加冕世界盃男子單打冠軍。

大公報報導，女單決賽前三局，兩位中國隊選手孫穎莎與王曼昱攻防轉換激烈，孫穎莎憑藉正手的穩定發揮逐局建立優勢；第三局王曼昱與孫穎莎打得難分難解，雙方戰至「刁時」(deuce)，孫穎莎以13：11險勝。

隨後，王曼昱在大比分落後的劣勢下奮起反撲，第四局由4：8落後連追7分扳回一城。孫穎莎在第五局以11：7穩定收尾，最終帶走冠軍，連續三屆世界盃女單封王。整場決賽被外界形容為「技戰術大秀」，展現出當今女子乒壇的最高競技水準。

奪冠後，孫穎莎面對鏡頭比出了「3」的手勢，記錄下這個歷史性的時刻。此外，她也成為首位連續九次闖入三大賽（奧運 、世乒賽、世界盃）單打決賽的運動員，充分體現出她在當今女子乒壇的統治性地位。

在賽後的採訪中，孫穎莎坦言這場決賽難度極高：「雖然比分看起來是4：1，但其實前面三局每一局都打到關鍵分。在最後兩局，如果處理稍微差一點，也有可能出現被逆轉的情況。」她也透露，來到澳門前並未為自己設定太多目標，能夠實現三連冠，固然感到高興，但更重要的是她認為雙方在決賽中都展現各自的最高水準。

另一方面，男單決賽同樣打至決勝局，「大頭」王楚欽與松島輝空鏖戰七局，其中第二局雙方更打出18：16的超長拉鋸，過程跌宕起伏。面對松島輝空的強勢衝擊，王楚欽多次憑藉反手回擊和落點控制扭轉局勢，最終在決勝局以11：8頂住壓力，完成逆轉，首度收穫世界盃男單冠軍，也為個人職業生涯拿下第二個三大賽單打冠軍。

賽後，王楚欽將奪冠關鍵歸結於「沒有放棄的自己」，並向陪伴他整個賽事的球迷送上感謝：「我沒有讓你們失望。」

4月5日，男子單打冠軍中國選手王楚欽（左）和女子單打冠軍中國選手孫穎莎在頒獎儀式上合影。(新華社)