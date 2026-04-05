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無人機吊整頭豬上山 廣東百人家族清明「硬核」掃墓

中國新聞組／北京6日電
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無人機將兩三百斤的豬吊上山，村民：山高路陡，吊運祭品方便得多。（取材自極目新聞）
無人機將兩三百斤的豬吊上山，村民：山高路陡，吊運祭品方便得多。（取材自極目新聞）

清明假期，許多中國民眾通過掃墓祭祖表達慎終追遠，但一些祖墳地勢偏僻陡峭，路程相當難走，廣東梅州有一家上百人近日就動用了無人機，將豬、羊等祭品吊運至海拔七、八百米的山上，其中一隻重兩、三百斤的豬被放在吊籃裡運上山的畫面，讓不少網民驚嘆「科技掃墓」讓「豬真的能上天了」；而寧夏固原一所中學安排學生步行54公里為烈士掃墓，造成一些學生體力不支甚至累到流鼻血，引來部分網民批評「愛國主義形式化」。

據極目新聞報導，廣東梅州市五華縣水寨鎮壩美村周姓家族4日上山祭祖時，因山高路不好走，決定花1000元（人民幣，下同）雇請無人機將豬羊等祭品吊運上山。當事人周先生稱，上山祭拜路程約兩公里，海拔約七、八百米，還需攜帶豬、羊、香、紙紮等祭拜物品，往年祭品由大家輪流抬上山，但今年家裡老人太多，路不好走且抬不動，便想到用無人機吊運祭品。

當天吊運的那頭豬有兩三百斤重，視頻顯示，一架無人機將一頭宰殺好的豬吊到了山上，眾人將豬卸下，放在祖先的墓前；無人機還將祭祀用的羊也吊運上山。儀式完成後，豬、羊等祭品也是用無人機吊運下山。當天去祭祖的有上百人。

清明出動無人機硬核祭祖，一整頭豬「飛」上山巔祖墳。（取材自羊城晚報）
清明出動無人機硬核祭祖，一整頭豬「飛」上山巔祖墳。（取材自羊城晚報）

周先生說，往年他們祭祖隻帶些雞鴨之類，今年因為有無人機，就吊了這頭豬上山，祭品也因此更夠分量。此事經報導後衝上熱搜，不少網友直呼，「豬沒想到牠也可以上天，這下真成天蓬元帥了」、「科技助祖先食燒豬」。

由於這類祭品上山的需求愈來愈多，在廣西，順豐公司推出無人機運祭品業務，廣告宣傳寫著「清明拜山，無需肩扛手提，順豐無人機服務，專人上門，精準送達，輕裝上山更從容」，運費500元起。

3000名師生徒步走54公里祭拜烈士 學生累到流鼻血惹議

不過在寧夏，寧夏固原市第二中學、弘文中學依舊堅持31年的傳統，兩校學生全員徒步為先烈祭掃，3000餘名師生3日往返徒步54公里，前往彭陽縣任山河烈士陵園開展「清明祭英烈」活動，引來質疑聲。

中央社報導，據網傳視頻，該活動來回歷時15個小時，多名學生在返程虛弱得需人攙扶，有的還留著鼻血，引來部分網民批評：「愛國形式多種多樣，沒必要這麼極端」、「反對以犧牲身體為代價的形式化鍛鍊」；也有支持的人認為這是「領導敢擔當，老師敢負責、家長敢放手，學生敢挑戰」。

兩校對此表示，自3月起已利用早操、體育課、課間休息等時段定製多元化訓練方案，徒步過程由交警及藍天救援隊等力量護送，已盡最大可能保障學生安全。

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