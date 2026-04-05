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首飛成功 中國自研兆瓦級氫燃料航空發動機全球首試

記者謝守真／即時報導
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中國航空發動機集團4日完成全球首例兆瓦級氫燃料航空渦槳發動機AEP100首飛，該...
中國航空發動機集團4日完成全球首例兆瓦級氫燃料航空渦槳發動機AEP100首飛，該發動機搭載7.5噸級無人運輸機在株洲蘆淞機場成功試飛，全程運作正常、飛行距離36公里、飛行高度300公尺。（取材自中國航發微信公眾號）

中國航空發動機集團（中國航發）4月4日完成全球首例兆瓦級氫燃料航空渦槳發動機AEP100首飛，該發動機搭載7.5噸級無人運輸機在株洲蘆淞機場成功試飛，全程運作正常、飛行距離36公里、飛行高度300公尺。中國航發表示，此舉象徵中國在氫燃料航空動力技術上取得工程化突破。

中國航發5日在微信公眾號發出新聞稿指，4月4日，中國航發集團湖南動力機械研究所自主研製的兆瓦級氫燃料航空渦槳發動機AEP100 配裝7.5噸級無人運輸機在株洲蘆淞機場成功首飛。

新華社引述中國航發有關專家表示，此次首飛成功，實現自主研製兆瓦級氫燃料航空發動機從技術到工程的階段跨越。這象徵中國在氫燃料航空發動機領域已打通從核心部件到整機集成的全技術鏈，驗證氫燃料動力系統與飛行平台匹配的工程可靠性，為後續氫能航空產業化應用奠定基礎，是中國綠色航空動力發展從技術探索邁向工程實踐的重要突破。

中國航發還指，未來隨著綠氫製備成本進一步下降，氫能航空動力的經濟性優勢和能源安全優勢將逐步顯現。氫燃料航空發動機技術有望率先應用於空中無人貨運、海島物流等低空經濟領域，並逐步拓展至載人支線及幹線飛機。該技術將牽引上游綠色氫能製備、中游儲運加注基礎設施、下游高端裝備與新材料等產業集群的協同升級，持續推動中國航空產業綠色低碳高品質發展。

此前，中國航發公眾號3月29日表示，由中國航發動研所氫能動力團隊自主研製的AEP100液氫燃料渦槳發動機，已於25日完成地面點火與性能調試試驗，並達成中國首次兆瓦級液氫燃料航空發動機整機性能達標。試驗期間發動機與液氫輸運系統各項指標正常，在不同工況下運行穩定，顯示已掌握液氫燃料航空渦輪動力關鍵技術，並完成技術可行性驗證，為後續工程化應用奠定基礎。

此外，中國航發還稱，液氫具備高能量密度與零碳排放特性，被視為航空業推動減碳的重要方向。未來相關技術可望優先應用於無人空中物流與支線航空，並逐步延伸至幹線航空。官方也提到，相關發展將帶動涵蓋綠氫製備、氫氣液化、低溫儲運及加注基礎設施等產業鏈，並促進高端裝備與新材料領域發展。

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