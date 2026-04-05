我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

澳門世界盃／絕地逆轉埃及小將 孫穎莎驚險晉4強

中國新聞組╱北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
4月4日，孫穎莎在比賽中慶祝得分。(新華社)
4月4日，孫穎莎在比賽中慶祝得分。(新華社)

澳門國際乒聯單打世界盃4日上演女單八強賽，國家隊球手孫穎莎迎戰17歲的埃及小將漢娜，雙方展開激烈拉鋸戰，打滿七局，最終孫穎莎在決勝局挽救兩個賽點，以總比分4：3險勝對手，驚險晉級女單四強。

大公報報導，比賽一開始孫穎莎發揮穩定，首局戰至11：11後，孫穎莎連得2分以13：11先下一城。第二局她以11：8擴大優勢；然而第三局局勢突變，孫穎莎在10：6領先時遭對手頑強反撲，雙方一度激戰至14：14，漢娜以16：14逆轉該局。漢娜隨後愈戰愈勇，以11：5及12：10連勝兩局，將總比分反超為3：2。

被逼入絕境的孫穎莎在第六局及時調整，以11：3速勝，將比賽拖入決勝局。第七局戰況白熱化，漢娜開局曾以5：1領先，中段穩住陣腳的孫穎莎追至8：7，但漢娜隨即連取3分，以10：8取得兩個賽點。在淘汰邊緣，孫穎莎展現出強大心理素質，連救賽點並反超，最終以13：11鎖定勝局完成絕地逆轉。

賽後，錯失爆冷獲勝機會的漢娜激動落淚，而孫穎莎受訪時高度評價這名年輕對手，指比賽贏得十分艱難，稱讚漢娜的發揮完美，詮釋了競技體育的魅力，並為非洲乒乓球創造歷史。回顧過程，孫穎莎坦言自身狀態有起伏，也特別感謝教練馬琳與隊友們的鼓勵，表示這些支持讓她在落後時堅定信念，得以沉下心一分一分去拚，最終順利拿下這場勝仗。

孫穎莎迎戰17歲的埃及小將漢娜。(中通社)
孫穎莎迎戰17歲的埃及小將漢娜。(中通社)

世界盃 埃及 孫穎莎

上一則

清明「代掃墓」 4990元高端套餐附茅台 「上錯墳」亂象多

下一則

澳門世界盃／連扳3局逆轉 王楚欽晉4強 中男單唯一希望

延伸閱讀

NCAA／康乃狄克擊敗伊利諾 4年內3度殺進男籃決賽

NCAA／康乃狄克擊敗伊利諾 4年內3度殺進男籃決賽
乒乓球澳門世界盃／1：3陷絕境 王楚欽連扳3局逆轉勝

乒乓球澳門世界盃／1：3陷絕境 王楚欽連扳3局逆轉勝
MLB／山本由伸未獲支援吞首敗 大谷翔平3支0開季6戰未開轟

MLB／山本由伸未獲支援吞首敗 大谷翔平3支0開季6戰未開轟
MLB／岡本和真生涯首轟出爐 藍鳥3連戰賞運動家50K破紀錄

MLB／岡本和真生涯首轟出爐 藍鳥3連戰賞運動家50K破紀錄

熱門新聞

變胖了的跳水「天才少女」全紅嬋，曾被許多中國網友批評和謾罵。（取材自全紅嬋微博）

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

2026-03-30 03:30
久未公開露面的83歲中國國務院前總理溫家寶，近日被拍到現身北京，他滿頭白髮、精神良好，沿途多次向民眾抱拳及揮手致意。(視頻截圖)

83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言

2026-03-29 21:10
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
73歲大爺植入的陰莖假體長19公分。（取材自讀特新聞）

真愛？武漢73歲大爺植入19公分陰莖假體 小30歲妻全程陪同

2026-04-03 06:30
中國自主研製、全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」完成長江水下段掘進，並自上海崇明始發，歷經23個月抵達江蘇太倉上岸。（取材自中國中鐵）

中國研製 全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸

2026-03-28 23:33

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉