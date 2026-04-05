澳門世界盃／絕地逆轉埃及小將 孫穎莎驚險晉4強

4月4日，孫穎莎在比賽中慶祝得分。(新華社)

澳門國際乒聯單打世界盃 4日上演女單八強賽，國家隊球手孫穎莎 迎戰17歲的埃及 小將漢娜，雙方展開激烈拉鋸戰，打滿七局，最終孫穎莎在決勝局挽救兩個賽點，以總比分4：3險勝對手，驚險晉級女單四強。

大公報報導，比賽一開始孫穎莎發揮穩定，首局戰至11：11後，孫穎莎連得2分以13：11先下一城。第二局她以11：8擴大優勢；然而第三局局勢突變，孫穎莎在10：6領先時遭對手頑強反撲，雙方一度激戰至14：14，漢娜以16：14逆轉該局。漢娜隨後愈戰愈勇，以11：5及12：10連勝兩局，將總比分反超為3：2。

被逼入絕境的孫穎莎在第六局及時調整，以11：3速勝，將比賽拖入決勝局。第七局戰況白熱化，漢娜開局曾以5：1領先，中段穩住陣腳的孫穎莎追至8：7，但漢娜隨即連取3分，以10：8取得兩個賽點。在淘汰邊緣，孫穎莎展現出強大心理素質，連救賽點並反超，最終以13：11鎖定勝局完成絕地逆轉。

賽後，錯失爆冷獲勝機會的漢娜激動落淚，而孫穎莎受訪時高度評價這名年輕對手，指比賽贏得十分艱難，稱讚漢娜的發揮完美，詮釋了競技體育的魅力，並為非洲乒乓球創造歷史。回顧過程，孫穎莎坦言自身狀態有起伏，也特別感謝教練馬琳與隊友們的鼓勵，表示這些支持讓她在落後時堅定信念，得以沉下心一分一分去拚，最終順利拿下這場勝仗。