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抑鬱年輕人盯上獸用麻醉藥 10支6元 在中國上網就能買

中國新聞組／北京5日電
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有未成年人服用鹽酸普魯卡因注射液後就醫，這是一款獸用麻醉藥，可在電商平台購買。（...
有未成年人服用鹽酸普魯卡因注射液後就醫，這是一款獸用麻醉藥，可在電商平台購買。（取材自南方周末）

凌晨2時，確診重度抑鬱的孟菲菲（化名），在家偷偷喝下10ml的鹽酸普魯卡因注射液，隨後被家長及時送醫洗胃。13歲的她在網路上只花了6元（人民幣，下同，約0.8美元），就買到了應憑處方箋才能購買的獸用麻醉藥物，凸顯中國網路電商平台的監管漏洞。

「南方周末」報導，隨著麻精類藥品監管加嚴，無論人用或獸用，受列管的麻醉藥品和精神藥品都不允許在網路銷售。然而，像鹽酸普魯卡因這些未被列管的獸用麻醉藥，開始被未成年人盯上。

拼多多、淘寶、京東、抖音、快手等多家電商平台搜索獸用注射液，便可找到販售中的鹽酸普魯卡因，其中拼多多、淘寶銷量最高，有兩款商品銷量近萬件，無需處方即可下單。孟菲菲購買的店鋪內，還有鹽酸利多卡因注射液、注射用頭孢噻呋鈉、硫酸阿托品注射液等多款獸用處方藥。

孟菲菲的母親孫穎（化名）控訴，未成年人使用家長帳號在網路平台購藥過於便捷，獸用處方藥也能隨意購買，不利於未成年人健康權益保護。

根據中國「獸藥管理條例」規定，禁止未經獸醫開具處方銷售、購買、使用國務院獸醫行政管理部門規定實行處方藥管理的獸藥。在淘寶、抖音、京東和拼多多其他店鋪，有部分商品在詳情頁中附上了處方聲明，但這些有處方聲明的商品，實際也並未執行規定。而孟菲菲下單的商品詳情中，並未說明需提供處方才能購藥；實際在同一個鏈接下單，客服並未主動詢問處方，商品更可次日發貨。

在一些聲明中，賣家還附加了法規之外的「免責條款」，稱「如無處方箋自行購買，我們依據平台規則會正常發貨，默認您為動物診療機構、科研單位、動物疫病預防控制機構和其他獸藥生產企業，由此造成的一切法律後果由您自負。」律師表示，這樣的做法並不能真正免責。

上海漢盛律師事務所高級合伙人李旻說明，商家透過格式條款對法定的銷售方核驗義務進行免除，將責任轉移給消費者的行為屬無效行為，最終還是會因未盡到獸醫處方箋核驗義務、銷售獸用處方藥，需承擔相應的法律責任。

國務院 拼多多 電商

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