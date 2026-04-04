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漲幅5倍 中國國內航線燃油附加費今起調升

記者謝守真／即時報導
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中國國內航線燃油附加費自2026年4月5日起上調：短途航線（800公里含以下）每...
中國國內航線燃油附加費自2026年4月5日起上調：短途航線（800公里含以下）每位旅客收取人民幣60元，長途航線（800公里以上）收取人民幣120元。（新華社）

油價居高不下影響，中國國內航線燃油附加費5日上調，短途航線每位旅客收費60元（人民幣，下同，約8.7美元），長途航線收取人民幣120元。

新浪財經指出，此次調整前，中國的國內航線燃油費標準為800公里以下航段每位旅客收取10元，800公里以上航段收取20元。本次上調後，800公里以下航段上漲50元，800公里以上航段上漲100元，相當於漲幅達5倍。

據央視新聞，日前，國航、廈航、中聯航等多家中國航空公司發布公告，調整中國境內航線旅客運輸燃油附加費收取標準。報導稱，自4月5日（含）起銷售的客票，國內航線燃油附加費標準如下：800公里（含）以下航段，每位旅客收取60元；800公里以上航段，每位旅客收取120元。

報導指出，按規定享受國內民航成人普通票價10%的嬰兒免收燃油附加費；按規定購買成人普通票價50%的兒童（含無成人陪伴兒童）、革命傷殘軍人及因公致殘的人民警察，燃油附加費標準分別為：800公里（含）以下每位旅客30元，800公里以上每位旅客60元。燃油附加費起徵日期以原出票日期為準，4月5日以前銷售的客票如變更至4月5日（含）以後，已收取的燃油附加費不退不補。

浙江新聞認為，燃油附加費大幅上調的原因主要在於國際原油價格劇烈波動，推高航空煤油成本。報導稱，根據中國內的航線燃油附加費與航空煤油價格的聯動機制，當航空煤油綜合採購成本超過每噸人民幣5000元時，航空公司可按規定收取燃油附加費。近期受地緣政治等因素影響，國際油價持續高位運行，直接導致4月航空煤油出廠價大幅上調。

據了解，航油成本通常占航空公司運營成本的30%至40%，此次上調旨在緩解油價上漲帶來的經營壓力，保障航線運營穩定。報導稱，目前除已發布公告的航司外，其他國內航空公司也預計將陸續發布類似調整通知，旅客在購票時需仔細查看費用明細。

另，中國基金報稱，受此次燃油附加費上調影響，不少消費者提前購票以鎖定低價，尤其是清明、五一假期的出行需求明顯增長。去哪兒大數據研究院分析指出，今年受燃油附加費上調預期影響，旅客提前預訂機票的比例較往年明顯上升。

油價

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