乒乓球澳門世界盃／1：3陷絕境 王楚欽連扳3局逆轉勝

4月4日，中國隊選手王楚欽在比賽中。（中通社）

4日晚進行的2026澳門 乒乓球單打世界盃 男單1/4決賽中，中國國乒男單頭號種子、世界排名第一的王楚欽 ，對決斯洛維尼亞名將達科，王楚欽在1：0領先、1：3被反超下絕地反擊，最終以4：3險勝晉級四強。由於王楚欽是國乒此次唯一晉級男單八強選手，扛下所有期待卻仍能頂住壓力，實現驚天逆轉，整個球場陷入狂歡，球迷歡呼稱這就是國乒的大心臟。前國手許昕爆料稱，男隊這麼難，卻仍有網民一直希望王楚欽輸，讓他氣到把這些人都拉黑了。

本次比賽國乒男單戰績不佳，五位選手中的三人（梁靖崑、周啟豪、陳垣宇）第一階段小組賽沒出線，第二階段淘汰賽又有溫瑞博一輪遊，王楚欽在兩度落後下4：2艱難逆轉法國名將小勒布倫，成為國乒唯一晉級男單八強之人。達科是歐洲杯的男單三冠王，但對王楚欽是六連敗無一勝績，此戰普遍不看好他能獲得晉級，但他的表現出乎意料。

據網易報導，比賽一開始，王楚欽迅速發動取得領先優勢，以11：4拔得頭籌。第二局達科以9：11被逆轉。第三局達科打出不少精采回合，致王楚欽7：11落敗。第四局王楚欽接發球失誤9：11再負。第五局王楚欽以12：10拿下。第六局王楚欽以11：6拿下。第七局雙方背水一戰，王楚欽在10：7被追回1個賽點後以11：8拿下，入圍男單四強。

據新華社，賽後王楚欽表示：「首先把掌聲送給達科，局勢一度很被動了，但作為運動員不想放棄，依舊想贏下每一分。 1：3落後以後王皓指導給我講的時候自己冷靜下來。自己很慶幸又活了一天，希望能帶著這份『慶幸』繼續走下去吧」。

賽後，「王楚欽大逆轉晉級太燃了」等話題隨即衝上熱搜，不少網民留言，全世界都以為國乒這次就要結束了，王楚欽沒認輸，連扳三局拼決勝、撕肌貼，扛住所有壓力，實現驚天逆轉，讓他們看得心跳爆表，「絕境看大頭，這就是大心臟，這就是國乒底氣」。

不過仍有一些網民看衰王楚欽。前國手許昕稱一直有人希望王楚欽輸，「中國隊打到世界盃前八強，只有一個人的時候，竟然是希望外國隊的贏？你們能做到這樣，我也是佩服。可能是我見得少了，沒想到還能這樣」。許昕透露，很多網民在他的直播間留言希望王楚欽輸球，他氣得將這些人都拉黑了，並感慨：「你們給我上了一課」。

此前，3日，王楚欽4：2淘汰了小勒布倫，進入世界盃男單八強。賽後有記者笑著提問，「作為國乒男單晉級八強的獨苗，賽前壓力大嗎？」，遭王楚欽當場回懟，表示女記者不該發出笑聲：「首先我覺得沒什麼可笑的，我覺得不應該因為比賽成績去嘲笑運動員，每個中國運動員都拚盡了全力。競技體育沒有常勝將軍，誰都有輸球的時候」。