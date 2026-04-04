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中國國產手機集體漲價 傳蘋果欲買完市面上所有記憶體

記者林宸誼／即時報導
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隨著小米近期宣布手機調價，中國主要的手機廠商如OPPO、vivo、榮耀等已相繼完...
隨著小米近期宣布手機調價，中國主要的手機廠商如OPPO、vivo、榮耀等已相繼完成漲價。(路透)

隨著小米近期宣布手機調價，中國主要的手機廠商如OPPO、vivo、榮耀等已相繼完成了提價。在這種全行業漲價的浪潮下，蘋果全系產品並未宣布漲價，甚至在今年初還針對部分剛發售不久的新機開展了短期促銷。

值得關注的是，有消息稱蘋果正以極高的出價在市場上大規模掃貨，收購所有可用的行動DRAM晶片，透過壟斷關鍵貨源，將阻斷競爭對手獲取足夠記憶體晶片的路徑，這是一種極具侵略性的競爭策略。

快科技報導，這一輪價格波動的核心誘因在於人工智慧的爆發，導致全球對存儲晶片的需求量激增，進而嚴重衝擊了消費電子領域的供應鏈。

不過，外界的目光已經投向了今年9月即將發佈的蘋果新一代旗艦手機以及傳聞中的首款折疊屏設備。

在全球物料成本上漲的大背景下，蘋果新產品的首發定價是否會發生大幅上調，已成為行業內關注的重磅議題。

本輪記憶體漲價對入門級機型的影響最為顯著，但中高階機型同樣面臨著嚴峻的成本壓力。通常情況下，廠商會根據自身策略採取不同操作，但新產品大概率都將通過提高售價來覆蓋新增成本。記憶體價格的高位運行預計將至少持續到2027年末。

值得關注的是，有消息稱蘋果正以極高的出價在市場上大規模掃貨，收購所有可用的移動DRAM晶片。即使這種做法會犧牲部分營運利潤，但透過壟斷關鍵貨源，實際上成功阻斷了競爭對手獲取足夠記憶體晶片的路徑，這是一種極具侵略性的競爭策略。

這一判斷與知名分析師郭明錤的觀點不謀而合。他認為記憶體漲價雖會影響毛利率，但蘋果透過主動吸收成本來搶佔更大市占是明智之舉。此外，蘋果極其強大的服務業務收入，也足以彌補硬體端帶來的短期利潤波動。

小米

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